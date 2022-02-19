https://ria.ru/20220219/davlenie-1773752058.html

Назван способ снизить давление всего за несколько секунд

Назван простой способ понизить давление - РИА Новости, 19.02.2022

Назван способ снизить давление всего за несколько секунд

Японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. Об этом пишет Shukan Gendai. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:15

2022-02-19T12:15

2022-02-19T12:15

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. Об этом пишет Shukan Gendai."Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем", — рассказал специалист в беседе с изданием.По его словам, подобные упражнения существуют для разных групп мышц, и их можно делать несколько раз в день.Като отметил, что этот способ подходит для людей с любым уровнем подготовки."Упражнение можно делать сидя, то есть во время работы, поэтому попробуйте обязательно", — добавил фармацевт.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал не скрещивать ноги при измерении давления, поскольку это может исказить показания прибора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220211/davlenie-1772177853.html

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россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Максим Зубков

александр мясников (врач), россия, здоровье - общество