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Назван способ снизить давление всего за несколько секунд
Назван простой способ понизить давление - РИА Новости, 19.02.2022
Назван способ снизить давление всего за несколько секунд
Японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. Об этом пишет Shukan Gendai. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:15
2022-02-19T12:15
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. Об этом пишет Shukan Gendai."Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем", — рассказал специалист в беседе с изданием.По его словам, подобные упражнения существуют для разных групп мышц, и их можно делать несколько раз в день.Като отметил, что этот способ подходит для людей с любым уровнем подготовки."Упражнение можно делать сидя, то есть во время работы, поэтому попробуйте обязательно", — добавил фармацевт.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал не скрещивать ноги при измерении давления, поскольку это может исказить показания прибора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество
12:15 19.02.2022
 
Назван простой способ понизить давление

Японский фармацевт Като предложил понижать давление антигипертензивными упражнениями

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. Об этом пишет Shukan Gendai.
"Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем", — рассказал специалист в беседе с изданием.
По его словам, подобные упражнения существуют для разных групп мышц, и их можно делать несколько раз в день.
Като отметил, что этот способ подходит для людей с любым уровнем подготовки.
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"Упражнение можно делать сидя, то есть во время работы, поэтому попробуйте обязательно", — добавил фармацевт.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал не скрещивать ноги при измерении давления, поскольку это может исказить показания прибора.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Опубликовано: Максим Зубков
 
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