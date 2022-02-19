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Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь - РИА Новости, 19.02.2022
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь
Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:16
2022-02-19T01:16
общество
здоровье
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха, рассказала агентству “Прайм” врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова.По ее словам, во время магнитных бурь у некоторых людей может наблюдаться повышение артериального давления, головные боли, снижение работоспособности, ощущение тревожности и обострение хронических заболеваний.“Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", — отметила врач.
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общество, здоровье
01:16 19.02.2022
 
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь

Эндокринолог Жучкова: во время магнитных бурь важно избегать повышенных нагрузок

© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© NASA / GSFC/TRACE
Вспышка на солнце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха, рассказала агентству “Прайм” врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова.
По ее словам, во время магнитных бурь у некоторых людей может наблюдаться повышение артериального давления, головные боли, снижение работоспособности, ощущение тревожности и обострение хронических заболеваний.
“Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", — отметила врач.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
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