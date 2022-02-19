https://ria.ru/20220219/burya-1773704008.html

Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь

Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь - РИА Новости, 19.02.2022

Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь

Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха,... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:16

2022-02-19T01:16

2022-02-19T01:16

общество

здоровье

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха, рассказала агентству “Прайм” врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова.По ее словам, во время магнитных бурь у некоторых людей может наблюдаться повышение артериального давления, головные боли, снижение работоспособности, ощущение тревожности и обострение хронических заболеваний.“Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", — отметила врач.

https://ria.ru/20220218/opukhol-1773552057.html

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

общество, здоровье