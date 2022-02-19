https://ria.ru/20220219/burya-1773704008.html
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь - РИА Новости, 19.02.2022
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь
Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха,... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T01:16
2022-02-19T01:16
2022-02-19T01:16
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здоровье
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха, рассказала агентству “Прайм” врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова.По ее словам, во время магнитных бурь у некоторых людей может наблюдаться повышение артериального давления, головные боли, снижение работоспособности, ощущение тревожности и обострение хронических заболеваний.“Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", — отметила врач.
https://ria.ru/20220218/opukhol-1773552057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье
Врач объяснил, как справиться с последствиями магнитных бурь
Эндокринолог Жучкова: во время магнитных бурь важно избегать повышенных нагрузок
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Магнитные бури возникают из-за вспышек на солнце. Во время них важно высыпаться, избегать повышенных нагрузок, а также соблюдать режим труда и отдыха, рассказала
агентству “Прайм” врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова.
По ее словам, во время магнитных бурь у некоторых людей может наблюдаться повышение артериального давления, головные боли, снижение работоспособности, ощущение тревожности и обострение хронических заболеваний.
“Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", — отметила врач.