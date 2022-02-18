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Биография Юрия Зубова

Биография Юрия Зубова - РИА Новости, 18.02.2022

Биография Юрия Зубова

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Сергеевич Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:56

2022-02-18T11:56

2022-02-18T11:56

справки

юрий зубов

москва

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Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Сергеевич Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. В 2001 году окончил факультет менеджмента и социально-информационных технологий по специальности "информационные системы в социально-культурной сфере" Московского государственного университета культуры и искусств (ныне Московский государственный институт культуры), позднее – Международный институт менеджмента ЛИНК. В 2008 году проходил обучение по программе "Основы государственной службы". Кандидат педагогических наук. В 2000-2008 годах Юрий Зубов занимал руководящие должности в ООО "Торговый Дом БИБЛИО-ГЛОБУС" по направлению развития бизнеса, входил в состав Наблюдательного совета холдинга "Библио-Глобус". С 2008 года по 2012 год работал начальником отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году был заместителем начальника управления – начальника отдела мониторинга оценок качества профессионального образования управления государственных услуг Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). С 2013 года по 2016 год работал заместителем начальника управления информационных технологий ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России" (ГлавУпДК). С 25 февраля 2016 года – заместитель директора ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС). В 2016-2018 годах был директором ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности". С 19 ноября 2018 года работал заместителем руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). 18 февраля 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова главой Роспатента. Юрию Зубову присвоен чин Советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса в 2009 году. Награжден почетной грамотой министерства культуры РФ и почетной грамотой руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, неоднократно отмечен благодарностями министра культуры РФ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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