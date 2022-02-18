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Юрий Зубов возглавил Роспатент
Юрий Зубов возглавил Роспатент - РИА Новости, 18.02.2022
Юрий Зубов возглавил Роспатент
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова, который ранее занимал должность замглавы ведомства, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:33
2022-02-18T10:33
политика
михаил мишустин
москва
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
московский государственный университет культуры и искусств
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова, который ранее занимал должность замглавы ведомства, сообщается в Telegram-канале правительства."Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Юрий Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента и социально-информационных технологий по специальности "Информационные системы в социально-культурной сфере". Позднее – Международный институт менеджмента ЛИНК. Кандидат педагогических наук.В 2000–2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО "Торговый Дом "Библио-Глобус", входил в состав набсовета холдинга "Библио-Глобус", после этого перешёл на госслужбу. В течение пяти лет Зубов работал в министерстве культуры в должности замначальника, затем начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования. В 2009 году ему присвоен чин советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса.С 2013 по 2016 год Юрий Зубов являлся заместителем начальника управления информационных технологий ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России". Позднее возглавил ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС).В ноябре 2018 года Юрий Зубов начал работать в Роспатенте, где до настоящего момента занимал должность заместителя руководителя.
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политика, михаил мишустин, москва, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), московский государственный университет культуры и искусств
10:33 18.02.2022
 
Юрий Зубов возглавил Роспатент

Премьер Мишустин назначил Юрия Зубова главой Роспатента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роспатента Юрия Зубова, который ранее занимал должность замглавы ведомства, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Юрий Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Он окончил Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента и социально-информационных технологий по специальности "Информационные системы в социально-культурной сфере". Позднее – Международный институт менеджмента ЛИНК. Кандидат педагогических наук.
В 2000–2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО "Торговый Дом "Библио-Глобус", входил в состав набсовета холдинга "Библио-Глобус", после этого перешёл на госслужбу. В течение пяти лет Зубов работал в министерстве культуры в должности замначальника, затем начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования. В 2009 году ему присвоен чин советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса.
С 2013 по 2016 год Юрий Зубов являлся заместителем начальника управления информационных технологий ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России". Позднее возглавил ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС).
В ноябре 2018 года Юрий Зубов начал работать в Роспатенте, где до настоящего момента занимал должность заместителя руководителя.
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ПолитикаМихаил МишустинМоскваРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Московский государственный университет культуры и искусств
 
 
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