https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773540294.html

В ЛДПР анонсировали заявления от Жириновского во вторник

В ЛДПР анонсировали заявления от Жириновского во вторник - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛДПР анонсировали заявления от Жириновского во вторник

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:56

2022-02-18T12:56

2022-02-18T12:56

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

владимир жириновский

госдума рф

коронавирус covid-19

лдпр

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР."Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность, поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты", - сообщили в пресс-службе.Ранее Минздрав сообщил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также говорили, что состояние политика стабильное, он продолжает работать.

https://ria.ru/20220215/zhirinovskiy-1772816450.html

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политика, здоровье - общество, владимир жириновский, госдума рф, коронавирус covid-19, лдпр, коронавирус в россии