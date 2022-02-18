https://ria.ru/20220218/zelenskiy-1773581754.html

Отец Зеленского обматерил журналистов и захотел умереть за Украину

Отец Зеленского обругал журналистов - РИА Новости, 18.02.2022

Отец Зеленского обматерил журналистов и захотел умереть за Украину

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр обругал журналистов "Страны" в ответ на вопрос о слухах вокруг его побега за границу. Фрагмент беседы... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:19

2022-02-18T15:19

2022-02-18T16:45

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр обругал журналистов "Страны" в ответ на вопрос о слухах вокруг его побега за границу. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале издания."Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду <…>. Видимо, тем, кто об этом пишет, <…> (нечего. — Прим. ред.) делать", — заявил он, использовав нецензурные выражения.Сообщения о том, что Александр Зеленский покинул Украину вместе с супругой, начали появляться на фоне участившихся спекуляций вокруг готовящегося "российского вторжения".На Западе все чаще звучат обвинения в адрес Москвы, в то время как российская сторона отвергает претензии и напоминает, что именно США и НАТО стремятся нарастить военную группировку близ границ страны. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие государства, а обеспокоенность вызывает в первую очередь подталкивание Киева к военным авантюрам со стороны Вашингтона.Помимо прочего, Москва не раз указывала, что именно Украина не выполняет Минские соглашения: у линии соприкосновения с Донбассом сосредоточили половину личного состава армии, ополченцев обстреливают из запрещенного оружия.

https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773462008.html

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в мире, украина, ситуация на украине, владимир зеленский, россия, нато, киев, сша