Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/zelenskiy-1773581754.html
Отец Зеленского обматерил журналистов и захотел умереть за Украину
Отец Зеленского обругал журналистов - РИА Новости, 18.02.2022
Отец Зеленского обматерил журналистов и захотел умереть за Украину
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр обругал журналистов "Страны" в ответ на вопрос о слухах вокруг его побега за границу. Фрагмент беседы... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:19
2022-02-18T16:45
в мире
украина
ситуация на украине
владимир зеленский
россия
нато
киев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772726668_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4f301bd8512a5c9c6dd010c68ceccc7.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр обругал журналистов "Страны" в ответ на вопрос о слухах вокруг его побега за границу. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале издания."Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду &lt;…&gt;. Видимо, тем, кто об этом пишет, &lt;…&gt; (нечего. — Прим. ред.) делать", — заявил он, использовав нецензурные выражения.Сообщения о том, что Александр Зеленский покинул Украину вместе с супругой, начали появляться на фоне участившихся спекуляций вокруг готовящегося "российского вторжения".На Западе все чаще звучат обвинения в адрес Москвы, в то время как российская сторона отвергает претензии и напоминает, что именно США и НАТО стремятся нарастить военную группировку близ границ страны. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие государства, а обеспокоенность вызывает в первую очередь подталкивание Киева к военным авантюрам со стороны Вашингтона.Помимо прочего, Москва не раз указывала, что именно Украина не выполняет Минские соглашения: у линии соприкосновения с Донбассом сосредоточили половину личного состава армии, ополченцев обстреливают из запрещенного оружия.
https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773462008.html
https://ria.ru/20220218/garantii-1773546730.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772726668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92cd5556ec87318a0d91173195c2e4ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация на украине, владимир зеленский, россия, нато, киев, сша
15:19 18.02.2022 (обновлено: 16:45 18.02.2022)
 
Отец Зеленского обругал журналистов

"Страна.ua": отец президента Зеленского дал резкий комментарий о жертвах за Украину

© REUTERS / Antonio BronicЛюди с флагом Украины в Киеве
Люди с флагом Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Люди с флагом Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр обругал журналистов "Страны" в ответ на вопрос о слухах вокруг его побега за границу. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале издания.
"Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду <…>. Видимо, тем, кто об этом пишет, <…> (нечего. — Прим. ред.) делать", — заявил он, использовав нецензурные выражения.
Столкновение БМП и танка ВСУ на учениях Метель-2022 в Ровенской области
01:15
Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского
Сообщения о том, что Александр Зеленский покинул Украину вместе с супругой, начали появляться на фоне участившихся спекуляций вокруг готовящегося "российского вторжения".
На Западе все чаще звучат обвинения в адрес Москвы, в то время как российская сторона отвергает претензии и напоминает, что именно США и НАТО стремятся нарастить военную группировку близ границ страны. В Кремле и МИД неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие государства, а обеспокоенность вызывает в первую очередь подталкивание Киева к военным авантюрам со стороны Вашингтона.
Помимо прочего, Москва не раз указывала, что именно Украина не выполняет Минские соглашения: у линии соприкосновения с Донбассом сосредоточили половину личного состава армии, ополченцев обстреливают из запрещенного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
13:10
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о гарантиях для Украины
 
В миреУкраинаСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияНАТОКиевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала