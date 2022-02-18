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В центре Донецка прогремел мощный взрыв
В центре Донецка прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 18.02.2022
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:04
2022-02-18T20:02
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
дмитрий песков
россия
киев
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР. Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.Народная милиция ДНР подтвердила сообщения об инциденте: около 19:00 мск на парковке у дома правительства взорвали автомобиль."Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале управления Народной милиции ДНР.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что с пятницы организовывает массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/dnr-1773601326.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/donbass-1773637875.html
донецк (донецкая область)
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Наталья Макарова
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353
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Кадры взорванного автомобиля у правительства ДНР
Кадры с места взрыва автомобиля у правительства ДНР. Автомобиль, взорванный в Донецке, принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам мужчина не пострадал. Об этом Синеков сообщил «Интерфаксу».
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ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), в мире, леонид пасечник, денис пушилин, дмитрий песков, россия, киев, ростовская область, нато, оон
19:04 18.02.2022 (обновлено: 20:02 18.02.2022)
 
В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка прогремел мощный взрыв

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. В центре Донецка прогремел сильный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, это произошло в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР. Сейчас на месте взрыва виден огонь, близлежащие здания не повреждены. Информации о жертвах пока нет.
Народная милиция ДНР подтвердила сообщения об инциденте: около 19:00 мск на парковке у дома правительства взорвали автомобиль.
"Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале управления Народной милиции ДНР.
Боец народной милиции ДНР на окраине поселка Ясное - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 16:24В России
ДНР: диверсанты хотели взорвать баки с хлором в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что с пятницы организовывает массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Он отметил, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина. Он также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то.
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
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Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения. Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)В миреЛеонид ПасечникДенис ПушилинДмитрий ПесковРоссияКиевРостовская областьНАТОООН
 
 
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