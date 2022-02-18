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МИД обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности

МИД обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 18.02.2022

МИД обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности

Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:23

2022-02-18T07:23

2022-02-18T07:23

леонид слуцкий (политик)

игорь коротченко

владимир батюк

грузия

россия

восточная европа

госдума рф

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел.В ведомстве заявили, что Вашингтон так и не дал конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности".Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.В документе подчеркивается, что никакого "вторжения на Украину" нет и не планируется, а обвинения в адрес России являются попыткой оказать на нее давление и обесценить предложения по гарантиям безопасности.В документе подчеркивается, что требования вывести войска из определенных регионов на российской территории неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.Четкие аргументыВ реакции России на американский ответ по гарантиям безопасности содержатся четкие аргументы по обеспечению стабильности, в том числе, общемировой, США и НАТО следует вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира и отказаться от антироссийской риторики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Как добавил парламентарий, "речь не идет о каких-то ультиматумах", РФ заявляет о "пакетном" характере своих предложений", на основе которых можно выработать новое "уравнение безопасности"."Призываем вновь США и НАТО вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира, отказаться от политики сдерживания и нагнетания антироссийской истерии. Надеемся на конструктивную реакцию со стороны наших западных партнеров", - констатировал он.Серьезный разговорРоссия и США в ближайшее время приступят к серьезному разговору по безопасности, отправкой друг другу писем по таким вопросам, как ядерные вооружения, ограничиться нельзя, заявил в беседе с РИА Новости руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.Москва, подчеркнул эксперт, по-прежнему недовольна тем, что и США, и НАТО отказываются вести диалог по проблемам европейской безопасности в соответствии с теми условиями, которые выставила Россия в декабре 2021 года. При этом он добавил: "Появились некоторые вещи, по которым диалог и компромисс возможен, но это все равно не то, на что рассчитывали в Москве".Необходимое условиеРоссия будет обсуждать с США вопросы нестратегического ядерного оружия только после того, как Соединенные Штаты выведут свое тактическое ядерное оружие с территории неядерных стран Европы, выразил мнение военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.По его словам, присутствие ядерного оружия США в Европе - это нарушение базового принципа нераспространения ядерного оружия. "Подразумевается, что в случае войны натовские неядерные страны получают американское тактическое ядерное оружие и потом применяют его в войне против России", - пояснил эксперт.Диалог о гарантиях безопасностиВ конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220217/vershinin-1773441775.html

https://ria.ru/20220217/diplomatiya-1773307870.html

https://ria.ru/20220215/putin-1772956799.html

https://ria.ru/20220214/lavrov-1772733181.html

https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772642549.html

грузия

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леонид слуцкий (политик), игорь коротченко, владимир батюк, грузия, россия, восточная европа, госдума рф, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, в мире