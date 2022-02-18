https://ria.ru/20220218/trolleybus-1773515017.html

СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка

СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка - РИА Новости, 18.02.2022

СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка

СК начал проверку информации о том, что кондуктор высадила 13-летнего мальчика из троллейбуса в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по области. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:43

2022-02-18T11:43

2022-02-18T11:43

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

ВОЛГОГРАД, 18 фев – РИА Новости. СК начал проверку информации о том, что кондуктор высадила 13-летнего мальчика из троллейбуса в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по области.По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что кондуктор троллейбуса в Волгограде высадила подростка, при этом ребенок оплатил проезд. Подростку пришлось идти домой 7 км."По данному факту… организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК.Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, администрация также организовала проверку инцидента. По словам собеседника агентства, жительница города сообщила на горячую линию о некорректном поведении кондуктора.

https://ria.ru/20220127/avtobus-1769782461.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, следственный комитет россии (ск рф), происшествия