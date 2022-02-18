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СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка
СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка - РИА Новости, 18.02.2022
СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка
СК начал проверку информации о том, что кондуктор высадила 13-летнего мальчика из троллейбуса в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по области. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:43
2022-02-18T11:43
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 18 фев – РИА Новости. СК начал проверку информации о том, что кондуктор высадила 13-летнего мальчика из троллейбуса в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по области.По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что кондуктор троллейбуса в Волгограде высадила подростка, при этом ребенок оплатил проезд. Подростку пришлось идти домой 7 км."По данному факту… организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК.Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, администрация также организовала проверку инцидента. По словам собеседника агентства, жительница города сообщила на горячую линию о некорректном поведении кондуктора.
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волгоград, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
11:43 18.02.2022
 
СК проверит, почему из троллейбуса в Волгограде высадили подростка

СК проверит, почему волгоградский кондуктор высадила подростка из троллейбуса

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 фев – РИА Новости. СК начал проверку информации о том, что кондуктор высадила 13-летнего мальчика из троллейбуса в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по области.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что кондуктор троллейбуса в Волгограде высадила подростка, при этом ребенок оплатил проезд. Подростку пришлось идти домой 7 км.
"По данному факту… организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СК.
Как сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда, администрация также организовала проверку инцидента. По словам собеседника агентства, жительница города сообщила на горячую линию о некорректном поведении кондуктора.
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ВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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