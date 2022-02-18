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В небе над Украиной появилась надпись
Молдавский пилот оставил "послание" в небе у украинской границы - РИА Новости, 18.02.2022
В небе над Украиной появилась надпись
Пилот пассажирского самолета авиакомпании Air Moldova написал в небе в нескольких десятках километров от границ Украины слово Relax. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:00
2022-02-18T16:00
2022-02-18T17:43
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пилот пассажирского самолета авиакомпании Air Moldova написал в небе в нескольких десятках километров от границ Украины слово Relax. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.Relax с английского переводится как "расслабляться" либо "расслабьтесь". Некоторые пользователи твиттера расценили послание как попытку разрядить напряженную обстановку в регионе."Это сообщение для тех, кто интересуется украинско-российской напряженностью?" — поинтересовалась Kateřina Vodvářková."Это адресовано всем сторонам, участвующим в украинском конфликте", — предположил Jan Rolfson.Это не первый раз, когда пилоты оставляют сообщения при помощи траектории полета. Ранее в небесах над Новосибирской областью во время локдауна появилась надпись "А где все?", а позже немецкий летчик нарисовал над Германией изображение известного мема Trollface.
https://ria.ru/20200514/1571428946.html
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в мире, новосибирская область, германия, twitter
16:00 18.02.2022 (обновлено: 17:43 18.02.2022)
Молдавский пилот оставил "послание" в небе у украинской границы
Пилот Air Moldova нарисовал в небе недалеко от границы с Украиной призыв расслабиться