https://ria.ru/20220218/svift-1773593470.html

В небе над Украиной появилась надпись

Молдавский пилот оставил "послание" в небе у украинской границы - РИА Новости, 18.02.2022

В небе над Украиной появилась надпись

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Air Moldova написал в небе в нескольких десятках километров от границ Украины слово Relax. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:00

2022-02-18T16:00

2022-02-18T17:43

в мире

новосибирская область

германия

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773592971_0:44:2315:1346_1920x0_80_0_0_f1ea34e27b28eadb0f63e51aff10b827.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пилот пассажирского самолета авиакомпании Air Moldova написал в небе в нескольких десятках километров от границ Украины слово Relax. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.Relax с английского переводится как "расслабляться" либо "расслабьтесь". Некоторые пользователи твиттера расценили послание как попытку разрядить напряженную обстановку в регионе."Это сообщение для тех, кто интересуется украинско-российской напряженностью?" — поинтересовалась Kateřina Vodvářková."Это адресовано всем сторонам, участвующим в украинском конфликте", — предположил Jan Rolfson.Это не первый раз, когда пилоты оставляют сообщения при помощи траектории полета. Ранее в небесах над Новосибирской областью во время локдауна появилась надпись "А где все?", а позже немецкий летчик нарисовал над Германией изображение известного мема Trollface.

https://ria.ru/20200514/1571428946.html

https://ria.ru/20200513/1571405764.html

новосибирская область

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новосибирская область, германия, twitter