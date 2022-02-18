23:22 18.02.2022 (обновлено: 23:25 18.02.2022)
Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей
В Белом Доме заявили, что санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на мировой рынок, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций США, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.
В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Дарья Буймова