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Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей
Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей - РИА Новости, 18.02.2022
Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей
Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:22
2022-02-18T23:25
в мире
россия
сша
далип сингх
казахстан
белоруссия
swift
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на мировой рынок, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал он на брифинге в Белом доме.Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций США, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773683187.html
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в мире, россия, сша, далип сингх, казахстан, белоруссия, swift
23:22 18.02.2022 (обновлено: 23:25 18.02.2022)
 
Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей

В Белом Доме заявили, что санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на мировой рынок, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:14
Бербок: санкции США не должны наносить Германии больше вреда, чем России
Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций США, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.
В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 06:40
Экономист: ЦБ нужно повышать конкурентоспособность своего аналога SWIFT
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреРоссияСШАДалип СингхКазахстанБелоруссияSWIFT
 
 
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