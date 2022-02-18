https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773697019.html

Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей

Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей - РИА Новости, 18.02.2022

Белый Дом: санкции США не затронут экспорт российских энергоносителей

Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:22

2022-02-18T23:22

2022-02-18T23:25

в мире

россия

сша

далип сингх

казахстан

белоруссия

swift

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Санкции, которые готовят США и их союзники против России на случай обострения украинского кризиса, не затронут возможностей страны поставлять энергоносители на мировой рынок, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", - сказал он на брифинге в Белом доме.Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций США, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами", - сказал Сингх в ходе брифинга в Белом доме.В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773683187.html

https://ria.ru/20220218/konkurentosposobnost-1773471931.html

россия

сша

казахстан

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, далип сингх, казахстан, белоруссия, swift