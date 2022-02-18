https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773635899.html

Источник: ЕС разрабатывает новые санкции против Белоруссии

Источник: ЕС разрабатывает новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022

Источник: ЕС разрабатывает новые санкции против Белоруссии

Высокопоставленный источник в ЕС подтвердил, что союз продолжает работать над новыми экономическими санкциями против Белоруссии. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:07

2022-02-18T18:07

2022-02-18T18:33

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Высокопоставленный источник в ЕС подтвердил, что союз продолжает работать над новыми экономическими санкциями против Белоруссии."Я могу подтвердить, что работа над новыми экономическими санкциями против Белоруссии в ЕС продолжается", - сообщил он журналистам в Брюсселе. Источник также указал, что на встрече 21 февраля новых санкций против Белоруссии принимать не планируют.Источник уточнил, что ЕС рассматривает введение санкций против Белоруссии в случае ее участия в "военной агрессии" против Украины. "Да. Мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в атаке на Украину", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли применяться санкции к Минску, если он каким-либо образом примет участие в потенциальной "российской атаке против Украины".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220216/evrosoyuz-1773037692.html

https://ria.ru/20220217/priznanie-1773290827.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773608549.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр