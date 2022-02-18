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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220218/rodrigez-1773642370.html
Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ"
Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ" - РИА Новости, 18.02.2022
Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ"
Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу "Звезда под прикрытием", сообщает пресс-служба телеканала "Муз-ТВ". Артист отметил, что впервые пробовал себя в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:29
2022-02-18T20:29
шоубиз
знаменитости
тимур родригез
шоу-бизнес
муз-тв (телеканал)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу "Звезда под прикрытием", сообщает пресс-служба телеканала "Муз-ТВ". Артист отметил, что впервые пробовал себя в столь необычной для него роли.Проект стартовал в начале февраля. В каждом выпуске звездные участники должны отправиться работать в непривычное для них место. Сценаристы канала придумывают каждому артисту новое имя и легенду, от которой на протяжении всей смены герой не должен отступать. Задача – остаться на работе неузнанным. В случае успеха звезда получает 50 тысяч рублей.Тимур стремился следовать легенде, но не смог показать профессиональных качеств, говорится в сообщении.Выпуск с участием Тимура покажут 20 февраля в 16:30 на "Муз-ТВ".Ранее стало известно, что телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду секс-меньшинств.
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знаменитости, тимур родригез, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал)
20:29 18.02.2022
 
Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ"

Тимур Родригез работает автослесарем в новом шоу "Звезда под прикрытием" на "Муз-ТВ"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШоумен, певец, теле- и радиоведущий и актер Тимур Родригез
Шоумен, певец, теле- и радиоведущий и актер Тимур Родригез - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу "Звезда под прикрытием", сообщает пресс-служба телеканала "Муз-ТВ". Артист отметил, что впервые пробовал себя в столь необычной для него роли.

"Самый страшный вариант работы, которую я бы мог получить – это ремонтировать дорогу на улице. Я думал меня поставят вести французский в школе или преподавать танцы, гитару или барабаны, ну, то есть что-то связанное со мной. А о профессии автослесаря я вообще ничего не знаю!" – заявил Тимур.

Проект стартовал в начале февраля. В каждом выпуске звездные участники должны отправиться работать в непривычное для них место. Сценаристы канала придумывают каждому артисту новое имя и легенду, от которой на протяжении всей смены герой не должен отступать. Задача – остаться на работе неузнанным. В случае успеха звезда получает 50 тысяч рублей.
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Тимур стремился следовать легенде, но не смог показать профессиональных качеств, говорится в сообщении.

"Я понял, что мне нужно врать до последнего, говорить, что я вроде знаю и не знаю. Я никогда не был в роли человека, который что-то чинит, обычно я что-то привожу в ремонт", – рассказал Родригез.

Выпуск с участием Тимура покажут 20 февраля в 16:30 на "Муз-ТВ".
Ранее стало известно, что телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду секс-меньшинств.
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