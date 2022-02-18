https://ria.ru/20220218/rodrigez-1773642370.html

Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ"

Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ" - РИА Новости, 18.02.2022

Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу на "Муз-ТВ"

Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу "Звезда под прикрытием", сообщает пресс-служба телеканала "Муз-ТВ". Артист отметил, что впервые пробовал себя в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:29

2022-02-18T20:29

2022-02-18T20:29

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тимур родригез

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тимур Родригез стал автослесарем в новом шоу "Звезда под прикрытием", сообщает пресс-служба телеканала "Муз-ТВ". Артист отметил, что впервые пробовал себя в столь необычной для него роли.Проект стартовал в начале февраля. В каждом выпуске звездные участники должны отправиться работать в непривычное для них место. Сценаристы канала придумывают каждому артисту новое имя и легенду, от которой на протяжении всей смены герой не должен отступать. Задача – остаться на работе неузнанным. В случае успеха звезда получает 50 тысяч рублей.Тимур стремился следовать легенде, но не смог показать профессиональных качеств, говорится в сообщении.Выпуск с участием Тимура покажут 20 февраля в 16:30 на "Муз-ТВ".Ранее стало известно, что телеканал оштрафовали на миллион рублей за пропаганду секс-меньшинств.

https://ria.ru/20200529/1571794172.html

https://ria.ru/20220213/maska-1771645165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, тимур родригез, шоу-бизнес, муз-тв (телеканал)