https://ria.ru/20220218/puteshestviya-1773308976.html
Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают туристы весной
Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают туристы весной - РИА Новости, 18.02.2022
Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают туристы весной
На весенние праздники — Масленицу и 8 Марта — больше всего путевок куплено в Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Санкт-Петербург, туроператоры отмечают... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:15
2022-02-18T06:15
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На весенние праздники — Масленицу и 8 Марта — больше всего путевок куплено в Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Санкт-Петербург, туроператоры отмечают также востребованность экскурсионных программ по городам Золотого кольца и набирающую популярность двух новых направлений — Калмыкии и Марий Эл. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Спрос на путешествия по России в весенние праздники в 2022 году на 50-60 процентов выше, чем годом ранее. "Свою роль сыграл кешбэк", — объяснила она. Очередной, пятый этап кешбэка стартовал в России 18 января. Отдыхающие могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня. В пресс-службе Ростуризма отмечали, что из пяти миллиардов рублей, выделенных на акцию кешбэка в 2022 году, 56 процентов средств запланировано на весенний этап продаж, остальные — на осенний.
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Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают туристы весной
АТОР: спрос на туры по России на весну за год вырос в полтора раза