https://ria.ru/20220218/peterburg-1773633178.html

Самолет с пострадавшей на Бали россиянкой приземлился в Пулково

Самолет с пострадавшей на Бали россиянкой приземлился в Пулково - РИА Новости, 18.02.2022

Самолет с пострадавшей на Бали россиянкой приземлился в Пулково

Медицинский самолет Sukhoi Superjet 100 с россиянкой, пострадавшей на отдыхе на Бали, прибыл в петербургский аэропорт Пулково, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:03

2022-02-18T18:03

2022-02-18T18:03

туризм

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пулково (аэропорт)

sukhoi superjet

бали (остров)

санкт-петербург

новости - туризм

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Медицинский самолет Sukhoi Superjet 100 с россиянкой, пострадавшей на отдыхе на Бали, прибыл в петербургский аэропорт Пулково, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее родители оказавшейся в реанимации Полины Стрелец начали собирать деньги на операцию и возвращение дочери спецбортом в Петербург. Как сообщалось в группе помощи девушки во "ВКонтакте", в конце января на Бали после столкновения гидроскутеров туристка получила серьезные травмы и находится в искусственной коме.Власти Петербурга пообещали оказать помощь пострадавшей. Вопрос ее транспортировки на родину решался во взаимодействии с МЧС и Минздравом России. Утром в среду медицинский самолет Sukhoi Superjet 100 с реанимационным модулем и бригадой врачей вылетел на Бали из Москвы. В ходе обратного перелета борт совершил промежуточные посадки в Ханое, Иркутске и Красноярске."В 17.15 спецборт приземлился в петербургском аэропорту Пулково", — сказал собеседник агентства.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.

https://ria.ru/20220216/peterburg-1773044566.html

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туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пулково (аэропорт), sukhoi superjet, бали (остров), санкт-петербург, новости - туризм, туристы