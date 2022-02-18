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Как понять, что родинка говорит о раке

Мясников рассказал, как распознать опасную родинку - РИА Новости, 18.02.2022

Как понять, что родинка говорит о раке

Изменение цвета родинки может быть опасным сигналом для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:28

2022-02-18T13:28

2022-02-18T13:58

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Изменение цвета родинки может быть опасным сигналом для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По словам специалиста, в последнее время в мире выросло число случаев заболевания меланомой (злокачественной опухолью, развивающейся из меланоцитов — пигментных клеток, вырабатывающих меланин. — Прим. ред.)."Поэтому надо наблюдать за родинками, и это не только размер, форма, толщина, но и цвет родинки, особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал", — пояснил специалист.Мясников отметил, что меланома давно входит в десятку наиболее опасных видов рака.

https://ria.ru/20220215/rak-1773002706.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)