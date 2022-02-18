https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html

Биография Бориса Невзорова

Биография Бориса Невзорова - РИА Новости, 18.02.2022

Биография Бориса Невзорова

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Борис Георгиевич Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:13

2022-02-18T23:13

2022-02-18T23:13

справки

россия

астрахань

театр имени н. в. гоголя

гитис

борис невзоров

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Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Борис Георгиевич Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края в семье партийного работника.Семья Невзоровых переехала в Астрахань, где Борис Георгиевич с 1967 по 1968 годы выступал на сцене местного Театра Юного Зрителя. После окончания школы поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, откуда через два года перевелся в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Карловича Монюкова. Окончив Школу-студию МХАТ, Невзоров присоединился к труппе Московского Нового драматического театра, на сцене которого выступал с 1975 до 1982 года, а также с 1986 до 1988 года.В 1984-1986 годах Борис Невзоров выступал на сцене Театра имени Моссовета, а с 1988 до 1989 года – на сцене Театра имени Н.В. Гоголя. Также в 1989-1991 годах Борис Георгиевич работал на Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.Борис Невзоров преподавал в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) и занимал должность руководителя Межрегионального общественного фонда "Русская традиция".На сцене Драматического театра имени К. С. Станиславского Невзоров выступал с 1993 по 2005 годы. Среди работ Бориса Георгиевича - Шаманов ("Прошлым летом в Чулимске" А. В. Вампилова), профессор Хиггинс ("Моя прекрасная леди" Дж. Б. Шоу, Ф. Лоу), Антон ("Пойти и не вернуться" по В. В. Быкову), Олег Крылов ("Старый дом" А. Н. Казанцева), Ричард ("Пир в саду" по Э. Олби), Генрих II ("Томас Бекет" Ж. Ануя), Суслов ("Дачники" М. Горького) и ряд других.За одну из самых известных ролей – Журден в спектакле "Мещанин-дворянин" – Борис Невзоров был награжден театральной премией им. И. М. Смоктуновского.С 2005 года Борис Невзоров был артистом Малого Театра. Среди его ролей - судья Ляпкин-Тяпкин ("Ревизор" Н.В.Гоголя), Василий Шуйский ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" А. Н. Островского), Чубуков ("Свадьба, свадьба, свадьба!" по А. П. Чехову), Сатана ("Дон Жуан" А. К. Толстого), Ванюшин ("Дети Ванюшина" С. А. Найденова), Неизвестный ("Маскарад" М. Ю. Лермонтова), Эрнст Генрих Эрнести, прозванный Эйнштейном ("Физики" Ф. Дюрренматта) и другие.Борис Невзоров много снимался в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием – "Маршал революции" (1978), "Россия молодая" (1981-1982), "Красные колокола"(1981-1982), "Найти и обезвредить" (1982), "Парашютисты" (1984), "Русь изначальная" (1985), "Говорит Москва" (1985), "Дети солнца" (1985), "Капабланка" (1986), "Первый парень" (1986), "Степная эскадрилья" (1986), "Гулящие люди" (1988), "Сталинград" (1989), "Мальчики" (1990), "Овраги" (1990), "Убийство в Саншайн-Менор" (1992), "Гладиатор по найму" (1993), "У попа была собака…" (1995), "Князь Юрий Долгорукий" (1998), "Сны о пятом времени года" (2003), "Там, где кончается детство" (2005), "Далеко от Сансет бульвара" (2006) и другие.Также Борис Георгиевич снимался в телесериалах: "Каменская" (2002, 2011), "Простые истины" (1999-2003), "Марш Турецкого" (2007), "Леди Бомж" (2001), "Леди Босс" (2001), "Леди Мэр" (2003), "Дальнобойщики-2" (2004), "Дорогая Маша Березина" (2004), "Игра на выбывание" (2004), "Новый русский романс" (2005), "Жаркий лед" (2008), "Родные люди" (2008) и многих других.Борис Георгиевич получил приз Всесоюзного кинофестиваля "За лучшую актерскую работу" (1982, за фильм "Люди на болоте"), приз кинофестиваля "Созвездие" за художественный фильм "У попа была собака..." (1995), а также серебряную медаль имени А. П. Довженко (1986). Невзоров лауреат Государственной премии России имени братьев Васильевых (1985), премии "Киношок" в номинации "Лучшая роль" (1993, за фильм "Наводнение"). Борис Георгиевич – Заслуженный и Народный артист России.18 февраля стало известно, что ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался от коронавируса на 73 году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/nevzorov-1773678366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, россия, астрахань, театр имени н. в. гоголя, гитис, борис невзоров