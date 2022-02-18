Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773678654.html
Умер народный артист России Борис Невзоров
Умер народный артист России Борис Невзоров - РИА Новости, 18.02.2022
Умер народный артист России Борис Невзоров
На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:39
2022-02-18T21:29
культура
россия
борис невзоров
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773678171_0:833:2048:1985_1920x0_80_0_0_ca95f9e953693b4124319ea8fb54dc8d.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова."К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", — сказала она.Дата похорон и прощания, которое пройдет в Малом театре, будет известна позже.Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го — в Малом театре.За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773678171_0:593:2048:2129_1920x0_80_0_0_238f799373ba71b4a1395d30e2af9d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, борис невзоров, коронавирусы
20:39 18.02.2022 (обновлено: 21:29 18.02.2022)
 
Умер народный артист России Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Борис Невзоров
Актер Борис Невзоров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Борис Невзоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", — сказала она.
Дата похорон и прощания, которое пройдет в Малом театре, будет известна позже.
Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го — в Малом театре.
За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
КультураРоссияБорис НевзоровКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала