https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773678654.html
Умер народный артист России Борис Невзоров
Умер народный артист России Борис Невзоров - РИА Новости, 18.02.2022
Умер народный артист России Борис Невзоров
На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:39
2022-02-18T20:39
2022-02-18T21:29
культура
россия
борис невзоров
коронавирусы
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова."К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", — сказала она.Дата похорон и прощания, которое пройдет в Малом театре, будет известна позже.Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го — в Малом театре.За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, борис невзоров, коронавирусы
20:39 18.02.2022 (обновлено: 21:29 18.02.2022)
Умер народный артист России Борис Невзоров
Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от COVID-19
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров
скончался два часа назад от коронавируса", — сказала она.
Дата похорон и прощания, которое пройдет в Малом театре
, будет известна позже.
Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го — в Малом театре.
За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.