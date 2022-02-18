https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773678654.html

Умер народный артист России Борис Невзоров

Умер народный артист России Борис Невзоров - РИА Новости, 18.02.2022

Умер народный артист России Борис Невзоров

На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:39

2022-02-18T20:39

2022-02-18T21:29

культура

россия

борис невзоров

коронавирусы

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова."К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть: Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса", — сказала она.Дата похорон и прощания, которое пройдет в Малом театре, будет известна позже.Борис Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Играл в Московском новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, с 2005-го — в Малом театре.За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", сериалы "Каменская", "Последний министр" и другие.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, борис невзоров, коронавирусы