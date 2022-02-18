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Суд заменил условное наказание брату Навального реальным
Суд заменил условное наказание брату Навального реальным - РИА Новости, 18.02.2022
Суд заменил условное наказание брату Навального реальным
Люблинский суд Москвы в пятницу по требованию ФСИН России заменил брату Алексея Навального Олегу условное заключение реальным сроком в колонии строгого режима,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:27
2022-02-18T16:44
олег навальный
происшествия
алексей навальный
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в пятницу по требованию ФСИН России заменил брату Алексея Навального Олегу условное заключение реальным сроком в колонии строгого режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу."Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене условного осуждения на реальное в колонии строгого режима", - огласил решение судья Владимир Кузнецов. Решение назначить колонию именно строгого режима суд объяснил тем, что, "в действиях Навального установлены отягчающие обстоятельства, а именно рецидив".Сам Олег Навальный сейчас, вероятно, находится за границей. Как следует из оглашенных в суде материалов, в сентябре он улетел на Кипр. Данных о его возвращении у ФСИН нет.ФСИН аргументировала свое требование тем, что Олег Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания. Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20220126/navalnyy-1769560719.html
https://ria.ru/20211215/premiya-1763888328.html
https://ria.ru/20220218/navalnyy-1773575796.html
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олег навальный, происшествия, алексей навальный, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
16:27 18.02.2022 (обновлено: 16:44 18.02.2022)
 
Суд заменил условное наказание брату Навального реальным

Суд заменил условное наказание брату Алексея Навального Олегу на реальное

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОлег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в пятницу по требованию ФСИН России заменил брату Алексея Навального Олегу условное заключение реальным сроком в колонии строгого режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу.
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"Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене условного осуждения на реальное в колонии строгого режима", - огласил решение судья Владимир Кузнецов. Решение назначить колонию именно строгого режима суд объяснил тем, что, "в действиях Навального установлены отягчающие обстоятельства, а именно рецидив".
Сам Олег Навальный сейчас, вероятно, находится за границей. Как следует из оглашенных в суде материалов, в сентябре он улетел на Кипр. Данных о его возвращении у ФСИН нет.
ФСИН аргументировала свое требование тем, что Олег Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания. Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
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У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Он освободился из колонии в 2018 году.
Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Олег НавальныйПроисшествияАлексей НавальныйМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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