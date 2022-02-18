В суде назвали предположительное местонахождение Олега Навального
Олег Навальный, предположительно, уехал на Кипр и не вернулся
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОлег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Брат Алексея Навального Олег, предположительно, 4 сентября покинул России и не вернулся, следует из материалов, оглашённых в Люблинском суде Москвы, где рассматривается требование ФСИН о замене ему условного срока на реальный.
"Навальным приобретался билет вылетом 4 сентября 2021 года маршрутом следования Москва "Шереметьево" - Республика Кипр. Сведений о возвращении на территорию РФ нет", - огласил материалы судья Владимир Кузнецов.
Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Олега Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу.
ФСИН аргументировала требование о замене условного срока реальным тем, что Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания.
15 февраля, 16:39Навальный не признал вину в мошенничестве с пожертвованиями ФБК*
Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил 3,5 года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения. Он освободился из колонии общего режима в 2018 году.
Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.