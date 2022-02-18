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Брат Навального не пришел на заседание по замене условного срока реальным
Брат Навального не пришел на заседание по замене условного срока реальным - РИА Новости, 18.02.2022
Брат Навального не пришел на заседание по замене условного срока реальным
Брат Алексея Навального Олег не явился в Люблинский суд Москвы на заседание, на котором решается вопрос о замене ему условного осуждения на реальное по делу о... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:52
2022-02-18T14:57
происшествия
олег навальный
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Брат Алексея Навального Олег не явился в Люблинский суд Москвы на заседание, на котором решается вопрос о замене ему условного осуждения на реальное по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, судья постановил провести заседание в его отсутствие, передаёт корреспондент РИА Новости."Навальный был извещён надлежащим образом, однако не явился. Суд постановил продолжить рассмотрение представления в отсутствие Навального", - сказал судья Владимир Кузнецов.Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Олега Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу.ФСИН аргументировала требование о замене условного срока реальным тем, что Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания.Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил 3,5 года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения. Он освободился из колонии общего режима в 2018 году.Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20220126/navalnyy-1769560719.html
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происшествия, олег навальный, москва
14:52 18.02.2022 (обновлено: 14:57 18.02.2022)
 
Брат Навального не пришел на заседание по замене условного срока реальным

Брат Навального не пришел в суд, где решается вопрос о замене условного срока реальным

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОлег Навальный в зале заседаний Московского городского суда
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Брат Алексея Навального Олег не явился в Люблинский суд Москвы на заседание, на котором решается вопрос о замене ему условного осуждения на реальное по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, судья постановил провести заседание в его отсутствие, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Навальный был извещён надлежащим образом, однако не явился. Суд постановил продолжить рассмотрение представления в отсутствие Навального", - сказал судья Владимир Кузнецов.
Преображенский суд Москвы в августе 2021 года приговорил Олега Навального к году условного заключения по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. В октябре приговор вступил в законную силу.
ФСИН аргументировала требование о замене условного срока реальным тем, что Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания.
Олег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:10
Адвокат назвал причину, из-за которой Олега Навального объявили в розыск
Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил 3,5 года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения. Он освободился из колонии общего режима в 2018 году.
Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
26 января, 10:51
ФСИН объяснила требование реального наказания Олегу Навальному
 
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