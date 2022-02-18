https://ria.ru/20220218/nato-1773520885.html
Министр обороны Франции призвала не выходить из НАТО
Министр обороны Франции призвала не выходить из НАТО - РИА Новости, 18.02.2022
Министр обороны Франции призвала не выходить из НАТО
Франция не должна выходить из НАТО, так как эта организация имеет ценность во время таких конфликтный ситуаций, как сейчас на Украине, а страна должна иметь в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:53
2022-02-18T11:53
2022-02-18T11:53
в мире
франция
нато
флоранс парли
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ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Франция не должна выходить из НАТО, так как эта организация имеет ценность во время таких конфликтный ситуаций, как сейчас на Украине, а страна должна иметь в альянсе голос, заявила французский министр обороны Флоранс Парли."В настояще время зона напряженности находится в центре Европы, это напоминает нам режим конфликтности, который был во время холодной войны, поэтому я считаю, что НАТО имеет свою полезность и ценность... Поэтому разговоры о том, оставаться в НАТО или нет, я думаю, что мы союзники, хорошие союзники, мы делаем свой вклад, и финансовый, и военный, но делать вклад, не имея голоса - а это будет тот случай, если мы выйдем из альянса, - не будет оптимальным решением", - сказала Парли в эфире France info, говоря о том, нужно ли Франции оставаться в НАТО. По словам министра, важно, чтобы голос Франции в НАТО был услышан.При этом многие кандидаты в президенты Франции, в том числе лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Ле Пен и журналист крайне правых взглядов Эрик Земмур, выступают за выход Франции из НАТО.
https://ria.ru/20220213/pekress-1772598230.html
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в мире, франция, нато, флоранс парли
Министр обороны Франции призвала не выходить из НАТО
Министр обороны Франции Парли: НАТО — полезная организация, Париж не должен покидать ее