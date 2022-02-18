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Ленобласть выработает новую модель работы скорой и неотложной помощи

Ленобласть выработает новую модель работы скорой и неотложной помощи - РИА Новости, 18.02.2022

Ленобласть выработает новую модель работы скорой и неотложной помощи

Власти Ленинградской область создадут новую модель работы скорой и неотложной медицинской помощи. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:51

2022-02-18T13:51

2022-02-18T13:51

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской область создадут новую модель работы скорой и неотложной медицинской помощи.Как заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, в регионе будет создана принципиально новая модель, при которой скорая помощь будет дополнена многоступенчатой службой неотложной помощи.Решение о выработке новой модели принято на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко.Кроме того, проект предусматривает дополнительное строительство современной центральной станции скорой медицинской помощи и подстанций, а также ремонт существующих подразделений скорой и неотложной помощи."При этом службы скорой и неотложной помощи будут находиться в едином цифровом контуре и постоянном взаимодействии", — добавил Сергей Вылегжанин.Новая модель будет создана до конца 2024 года. Комитет по здравоохранению региона уже приступил к ее разработке.

https://ria.ru/20211123/arenda-1760291350.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, здоровье - общество