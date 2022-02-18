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https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773563191.html
Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Лукашенко
Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Лукашенко - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить, а также сверить часы по ряду позиций. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:10
2022-02-18T14:43
россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
в мире
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить, а также сверить часы по ряду позиций."Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным", - сказал Путин на переговорах в Кремле.Он пояснил, что страны серьёзно продвинулись в области строительства Союзного государства."Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших . Идёт собственно давно развитие по очень многим из этих направлений", - сказал Путин.Встреча лидеров проходила в Кремле у камина за небольшим столом."ОПЦРились?" - спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко и после этого тепло обнял его."Давно уже сюда приехали", - ответил Лукашенко, сказав, что ждал результаты теста на коронавирус.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773565340.html
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россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика
14:10 18.02.2022 (обновлено: 14:43 18.02.2022)
 
Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с Лукашенко

Президент Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с лидером Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить, а также сверить часы по ряду позиций.
"Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
Он пояснил, что страны серьёзно продвинулись в области строительства Союзного государства.
"Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших . Идёт собственно давно развитие по очень многим из этих направлений", - сказал Путин.
Встреча лидеров проходила в Кремле у камина за небольшим столом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:15
Лукашенко заявил о необходимости реагировать на давление извне
"ОПЦРились?" - спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко и после этого тепло обнял его.
"Давно уже сюда приехали", - ответил Лукашенко, сказав, что ждал результаты теста на коронавирус.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
02:36
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
 
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