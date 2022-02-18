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Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.02.2022

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:16

2022-02-18T14:16

2022-02-18T14:16

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.

россия

белоруссия

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2022

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LIVE: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Протокол LIVE: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Протокол 2022-02-18T14:16 true PT4M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, видео