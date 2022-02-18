https://ria.ru/20220218/peregovory-1773480190.html
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.02.2022
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:16
2022-02-18T14:16
2022-02-18T14:16
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Протокол
LIVE: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Протокол
2022-02-18T14:16
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, видео
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.
2022-02-18T14:16
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PT4M58S
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве. Прямая трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве.