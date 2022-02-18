https://ria.ru/20220218/lnr-1773637215.html

В ЛНР эвакуируют детские дома и школы в Россию

В ЛНР эвакуируют детские дома и школы в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛНР эвакуируют детские дома и школы в Россию

Детские дома и школы-интернаты самопровозглашенной Луганской народной республики эвакуируют в Российскую Федерацию, сообщил в пятницу глава Минобразования... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:13

2022-02-18T18:13

2022-02-18T19:28

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Детские дома и школы-интернаты самопровозглашенной Луганской народной республики эвакуируют в Российскую Федерацию, сообщил в пятницу глава Минобразования республики Андрей Лустенко.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина об эвакуации населения в Россию. Песков также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то."Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении министра, предоставленном журналистам."Для нас всегда приоритетом было, есть и будет обеспечение безопасности наших граждан, и в наибольшей степени это касается наших детей. Именно поэтому сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки. Все, что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса", - говорится в заявлении.По его словам, процесс эвакуации будет организован во взаимодействии с МЧС, МВД и другими министерствами и ведомствами республики."По нормализации ситуации все организации будут незамедлительно возвращены на территорию республики", - заявил Лустенко.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773641316.html

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"Пойдем, мы едем на экскурсию" – эвакуация детей-сирот из детских домов Донецка Кадры эвакуации воспитанников детского дома в Донецке. 2022-02-18T18:13 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, лнр, украина, луганская народная республика, в мире