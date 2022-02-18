МВД ЛНР перешло на усиленный режим несения службы
МВД ЛНР из-за обострения ситуации перешло на усиленный режим несения службы
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. МВД самопровозглашенной Луганской народной республики из-за обострения ситуации перешло на усиленный режим несения службы, сообщили журналистам в пятницу в Центре общественных связей МВД ЛНР.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию самопровозглашенных республик Донбасса.
"В поддержку заявления главы ЛНР о введении чрезвычайной ситуации в республике министерство внутренних дел ЛНР переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками МВД ЛНР усилено патрулирование на улицах городов и районов Республики, выставлены дополнительные посты досмотра транспортных средств, усилен контроль за соблюдением режима комендантского часа", - заявил представитель ведомства.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций в Донбассе. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Опубликовано: Варвара Скокшина