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Ленинградская область
https://ria.ru/20220218/lenoblast-1773529005.html
Ленобласть и Белоруссия укрепят прямые контакты между предпринимателями
Ленобласть и Белоруссия укрепят прямые контакты между предпринимателями - РИА Новости, 18.02.2022
Ленобласть и Белоруссия укрепят прямые контакты между предпринимателями
Власти Ленинградской области и Белоруссии разовьют прямые контакты между предпринимателями, которые будут содействовать не только укреплению уже существующего... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:26
2022-02-18T12:25
ленинградская область
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Белоруссии разовьют прямые контакты между предпринимателями, которые будут содействовать не только укреплению уже существующего бизнеса, но и дадут старт новым совместным проектам, сообщил зампредправительства области Олег Малащенко, являющийся также руководителем рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Белоруссией.Делегация из Ленинградской области во главе с Малащенко и вице-губернатором по внутренней политике Анной Данилюк встретилась с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым в Минске. По словам Малащенко, традиционно одним из основных направлений взаимодействия является сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, и главной задачей является укрепление и развитие его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.Во время встречи было отмечено, что продолжается перевалка белорусских грузов через порты Ленинградской области. Область также заинтересована в ознакомлении с производственным циклом и логистической схемой работы "Брестского мусороперерабатывающего завода", установке на территории региона современных модульных станций очистки питьевой воды белорусского производства, проведении испытаний белорусской сельскохозяйственной техники, отметил Малащенко.Глава рабочей группы также подчеркнул, что большое значение придается сотрудничеству в гуманитарной сфере. Администрация Ленобласти взаимодействует с Постоянным комитетом Союзного государства по вопросу оздоровления ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, реализуется программа обмена учащимися старших классов Ленинградской области и Республики Беларусь. Традиционно хозяйствующие субъекты сторон принимают участие в национальных выставках и тематических ярмарках.В ходе встречи делегацию Белоруссии официально пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию образования Ленобласти, и посетить Аграрную неделю в июле 2022 года. По итогу встречи было решено провести юбилейное десятое совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества области и республики в первом полугодии 2022 года в Минске.
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белоруссия
12:26 18.02.2022
 

Ленобласть и Белоруссия укрепят прямые контакты между предпринимателями

© Фото : правительство Ленинградской областиВстреча делегации Ленинградской области с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым в Минске
Встреча делегации Ленинградской области с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым в Минске - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Белоруссии разовьют прямые контакты между предпринимателями, которые будут содействовать не только укреплению уже существующего бизнеса, но и дадут старт новым совместным проектам, сообщил зампредправительства области Олег Малащенко, являющийся также руководителем рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Белоруссией.
Делегация из Ленинградской области во главе с Малащенко и вице-губернатором по внутренней политике Анной Данилюк встретилась с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым в Минске. По словам Малащенко, традиционно одним из основных направлений взаимодействия является сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, и главной задачей является укрепление и развитие его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
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Во время встречи было отмечено, что продолжается перевалка белорусских грузов через порты Ленинградской области. Область также заинтересована в ознакомлении с производственным циклом и логистической схемой работы "Брестского мусороперерабатывающего завода", установке на территории региона современных модульных станций очистки питьевой воды белорусского производства, проведении испытаний белорусской сельскохозяйственной техники, отметил Малащенко.
Глава рабочей группы также подчеркнул, что большое значение придается сотрудничеству в гуманитарной сфере. Администрация Ленобласти взаимодействует с Постоянным комитетом Союзного государства по вопросу оздоровления ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, реализуется программа обмена учащимися старших классов Ленинградской области и Республики Беларусь. Традиционно хозяйствующие субъекты сторон принимают участие в национальных выставках и тематических ярмарках.
"Мы настроены на практический подход, направленный на развитие прямых контактов между предпринимателями Ленинградской области и Республики Беларусь, которые будут содействовать не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим вопросам, но и дадут старт новым совместным проектам", — отметил Малащенко.
В ходе встречи делегацию Белоруссии официально пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию образования Ленобласти, и посетить Аграрную неделю в июле 2022 года. По итогу встречи было решено провести юбилейное десятое совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества области и республики в первом полугодии 2022 года в Минске.
 
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