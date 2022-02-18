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Россия изучает опыт стран по налогообложению криптовалют, заявил Силуанов
Россия изучает опыт стран по налогообложению криптовалют, заявил Силуанов - РИА Новости, 18.02.2022
Россия изучает опыт стран по налогообложению криптовалют, заявил Силуанов
Россия изучает опыт других стран в сфере налогообложения криптовалют, окончательное решение пока не принято, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:00
2022-02-18T13:00
2022-02-18T14:01
криптовалюта
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
казахстан
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия изучает опыт других стран в сфере налогообложения криптовалют, окончательное решение пока не принято, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Мы изучаем опыт других стран. Здесь могут быть либо такие вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране - Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложений в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Силуанов отметил, что сначала нужно продвинуть основную тему - вопросы признания и легализации этого актива.ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но стороны для их снятия выйдут на уровень правительства, если не смогут достичь компромисса.
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криптовалюта, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, казахстан, центральный банк рф (цб рф)
13:00 18.02.2022 (обновлено: 14:01 18.02.2022)
Россия изучает опыт стран по налогообложению криптовалют, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: Россия изучает опыт стран в сфере налогообложения криптовалют