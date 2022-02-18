https://ria.ru/20220218/keshbek-1773541563.html

Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое

Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое - РИА Новости, 18.02.2022

Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое

Продажи путевок по России по программе туристического кешбэка за месяц увеличились вдвое, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:29

2022-02-18T15:29

2022-02-18T15:37

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

россия

сочи

республика крым

калининград

иркутск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7621a4321f933e4eccd08f44454d9e47.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Продажи путевок по России по программе туристического кешбэка за месяц увеличились вдвое, рассказали РИА Новости представители отрасли."Ни больших всплесков, ни провалов не было — за месяц шел очень плавный рост. И на сегодня в день продается в два раза больше туров с кешбэком, чем на старте акции", — сообщили в пресс-службе сервиса Level.Travel.Директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов также отметил, что продажи путевок стабильны. "Хорошо бронируется вся центральная, северо-западная и западная часть страны", – уточнил он.Самым популярным направлением, по данным Level.Travel, стало побережье Сочи. Туда отправились 67 процентов туристов со средним чеком в 31 тысячу рублей. На втором месте — горнолыжные склоны Красной Поляны. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Также в топ продаж вошли Калининградская область, курорты Крыма и Казань, добавили в компании.У "Интуриста", помимо Сочи, Крыма и северной столицы, в рейтинг попали курорты Кавказских Минеральных Вод и Москва. К прошлому году плюс 125 процентов и плюс 45 процентов соответственно. "В топ-5 популярных направлений у "Интуриста" столица вошла впервые", — отметили в пресс-службе.Среди других востребованных маршрутов по акции с кешбэком в компании назвали программы с посещением зимнего Байкала со стартом в Иркутске, сити-туры в Калининград и путешествия в Дагестан. Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.

https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771925521.html

https://ria.ru/20220216/puteshestviya-1773106145.html

https://ria.ru/20220218/puteshestviya-1773505072.html

россия

сочи

республика крым

калининград

иркутск

байкал

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, сочи, республика крым, калининград, иркутск, байкал, москва, санкт-петербург, туризм, кешбэк, туристы