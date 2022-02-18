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Туризм
https://ria.ru/20220218/keshbek-1773541563.html
Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое
Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое - РИА Новости, 18.02.2022
Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое
Продажи путевок по России по программе туристического кешбэка за месяц увеличились вдвое, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:29
2022-02-18T15:37
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
россия
сочи
республика крым
калининград
иркутск
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Продажи путевок по России по программе туристического кешбэка за месяц увеличились вдвое, рассказали РИА Новости представители отрасли."Ни больших всплесков, ни провалов не было — за месяц шел очень плавный рост. И на сегодня в день продается в два раза больше туров с кешбэком, чем на старте акции", — сообщили в пресс-службе сервиса Level.Travel.Директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов также отметил, что продажи путевок стабильны. "Хорошо бронируется вся центральная, северо-западная и западная часть страны", – уточнил он.Самым популярным направлением, по данным Level.Travel, стало побережье Сочи. Туда отправились 67 процентов туристов со средним чеком в 31 тысячу рублей. На втором месте — горнолыжные склоны Красной Поляны. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Также в топ продаж вошли Калининградская область, курорты Крыма и Казань, добавили в компании.У "Интуриста", помимо Сочи, Крыма и северной столицы, в рейтинг попали курорты Кавказских Минеральных Вод и Москва. К прошлому году плюс 125 процентов и плюс 45 процентов соответственно. "В топ-5 популярных направлений у "Интуриста" столица вошла впервые", — отметили в пресс-службе.Среди других востребованных маршрутов по акции с кешбэком в компании назвали программы с посещением зимнего Байкала со стартом в Иркутске, сити-туры в Калининград и путешествия в Дагестан. Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.
https://ria.ru/20220209/puteshestviya-1771925521.html
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россия
сочи
республика крым
калининград
иркутск
байкал
москва
санкт-петербург
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, сочи, республика крым, калининград, иркутск, байкал, москва, санкт-петербург, туризм, кешбэк, туристы
15:29 18.02.2022 (обновлено: 15:37 18.02.2022)
 
Продажи туров по России по программе кешбэка выросли вдвое

Туроператоры: продажи путевок по программе кешбэка увеличились в два раза за месяц

© РИА НовостиРабота туроператора
Работа туроператора - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости
Работа туроператора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Продажи путевок по России по программе туристического кешбэка за месяц увеличились вдвое, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Ни больших всплесков, ни провалов не было — за месяц шел очень плавный рост. И на сегодня в день продается в два раза больше туров с кешбэком, чем на старте акции", — сообщили в пресс-службе сервиса Level.Travel.
Директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов также отметил, что продажи путевок стабильны. "Хорошо бронируется вся центральная, северо-западная и западная часть страны", – уточнил он.
Самым популярным направлением, по данным Level.Travel, стало побережье Сочи. Туда отправились 67 процентов туристов со средним чеком в 31 тысячу рублей. На втором месте — горнолыжные склоны Красной Поляны. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Также в топ продаж вошли Калининградская область, курорты Крыма и Казань, добавили в компании.
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Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Путешественники могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.
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