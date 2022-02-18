https://ria.ru/20220218/kazakhstan-1773481541.html
Глава Казахстана расскажет о расследовании беспорядков в послании к народу
Глава Казахстана расскажет о расследовании беспорядков в послании к народу - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Казахстана расскажет о расследовании беспорядков в послании к народу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны в середине марта расскажет об итогах расследования январских событий, сообщил его... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:56
2022-02-18T08:56
2022-02-18T09:01
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 18 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны в середине марта расскажет об итогах расследования январских событий, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали."Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана", - написал Уали на своей странице в Facebook.Пресс-секретарь напомнил, что накануне в интервью телеканалу Qazaqstan Токаев пообещал, что вся информация об итогах следствия будет обнародована.Уали также напомнил, что в намеченном на середину марта послании президент планирует представить свою программу политических реформ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/kazakhstan-1773248464.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
08:56 18.02.2022 (обновлено: 09:01 18.02.2022)
Глава Казахстана расскажет о расследовании беспорядков в послании к народу
Глава Казахстана Токаев расскажет о расследовании беспорядков в послании к народу в марте
АЛМА-АТА, 18 фев - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны в середине марта расскажет об итогах расследования январских событий, сообщил
его пресс-секретарь Берик Уали.
"Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана", - написал Уали на своей странице в Facebook.
Пресс-секретарь напомнил, что накануне в интервью телеканалу Qazaqstan Токаев пообещал, что вся информация об итогах следствия будет обнародована.
Уали также напомнил, что в намеченном на середину марта послании президент планирует представить свою программу политических реформ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.