https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595884.html

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов - РИА Новости, 18.02.2022

Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов

Коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:09

2022-02-18T16:09

2022-02-18T17:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

мурманская область

севастополь

санкт-петербург

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Это Санкт-Петербург (84,9%, уменьшение за неделю на 0,9 п.п.), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8 п.п.), Севастополь (82,9%, уменьшение за неделю на 2,3 п.п) и Мурманская область (82,8 %, уменьшение на 0,7 п.п.)", — сказала она, ее слова приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Уровень коллективного иммунитета в Тыве, ранее входившей в число лидеров, снизился за неделю с 80% до 77,3%, уточнили в штабе.Коллективный, или популяционный, иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян.

https://ria.ru/20220217/ogranicheniya-1773236398.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, мурманская область, севастополь, санкт-петербург, коронавирус covid-19, татьяна голикова, россия