https://ria.ru/20220218/immunitet-1773595884.html
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов - РИА Новости, 18.02.2022
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов
Коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:09
2022-02-18T16:09
2022-02-18T17:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
мурманская область
севастополь
санкт-петербург
коронавирус covid-19
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488294_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f3895a166a52e79bacaaf7114703d832.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Это Санкт-Петербург (84,9%, уменьшение за неделю на 0,9 п.п.), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8 п.п.), Севастополь (82,9%, уменьшение за неделю на 2,3 п.п) и Мурманская область (82,8 %, уменьшение на 0,7 п.п.)", — сказала она, ее слова приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Уровень коллективного иммунитета в Тыве, ранее входившей в число лидеров, снизился за неделю с 80% до 77,3%, уточнили в штабе.Коллективный, или популяционный, иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян.
https://ria.ru/20220217/ogranicheniya-1773236398.html
мурманская область
севастополь
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488294_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_390d4493105ac5df4d6c5e63a2016386.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, мурманская область, севастополь, санкт-петербург, коронавирус covid-19, татьяна голикова, россия
16:09 18.02.2022 (обновлено: 17:21 18.02.2022)
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом выше 80 процентов
Вице-премьер Голикова: коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 выше 80% в четырех регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Это Санкт-Петербург
(84,9%, уменьшение за неделю на 0,9 п.п.), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8 п.п.), Севастополь
(82,9%, уменьшение за неделю на 2,3 п.п) и Мурманская область
(82,8 %, уменьшение на 0,7 п.п.)", — сказала она, ее слова приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Уровень коллективного иммунитета в Тыве, ранее входившей в число лидеров, снизился за неделю с 80% до 77,3%, уточнили в штабе.
Коллективный, или популяционный, иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в большой группе людей, значительная часть которой уже имеет личную защиту; достигается, если большинство переболели или вакцинировались. Для каждого заболевания ученые выделяют свой целевой уровень, когда цепочки распространения прерываются и можно говорить о преодолении эпидемии.
По SARS-CoV-2 эксперты чаще всего считают правильным ориентироваться на 80 процентов населения. Голикова указывала, что для качественной борьбы необходим коллективный иммунитет в 90-95 процентов, "но пока оставляем планку в 80".
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 82,6 миллиона россиян.