https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773625570.html

Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию

Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию

Глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько сообщил у себя в официальном канале в Telegram о том, что первая эвакуация жителей города в РФ начнется в РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:38

2022-02-18T17:38

2022-02-18T21:35

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

горловка

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько сообщил у себя в официальном канале в Telegram о том, что первая эвакуация жителей города в РФ начнется в эту пятницу.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина об эвакуации населения в Россию. Песков также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то."Первая отправка автобусов – 18 февраля в 19.30", - говорится в сообщении Приходько. Далее в тексте переведены точки сбора граждан.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html

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горловка

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Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию