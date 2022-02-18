https://ria.ru/20220218/gorlovka-1773625570.html
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию - РИА Новости, 18.02.2022
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию
Глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько сообщил у себя в официальном канале в Telegram о том, что первая эвакуация жителей города в РФ начнется в РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:38
2022-02-18T17:38
2022-02-18T21:35
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько сообщил у себя в официальном канале в Telegram о том, что первая эвакуация жителей города в РФ начнется в эту пятницу.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что сейчас происходит в Донбассе на фоне заявлений Пушилина об эвакуации населения в Россию. Песков также отметил, что не знает, согласовывалось ли это с кем-то."Первая отправка автобусов – 18 февраля в 19.30", - говорится в сообщении Приходько. Далее в тексте переведены точки сбора граждан.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
17:38 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию
Глава Горловки Приходько: эвакуация жителей города в Россию начнется сегодня