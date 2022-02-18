https://ria.ru/20220218/gaz-1773691644.html

Европу ждет тяжелый удар после отказа от российского газа

The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России - РИА Новости, 18.02.2022

Европу ждет тяжелый удар после отказа от российского газа

У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом. Об... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:30

2022-02-18T22:30

2022-02-18T23:15

экономика

россия

евросоюз

украина

природный газ

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом. Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 миллиарда кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "наступления" на Украину и угрожает санкциями, в том числе в энергетическом секторе. В России неоднократно отвергали вбросы о "вторжении", подчеркивая, что их используют в качестве предлога для наращивания воинских контингентов НАТО у границ страны.Прогнозы о войне между Москвой и Киевом продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, евросоюз, украина, природный газ