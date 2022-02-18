Европу ждет тяжелый удар после отказа от российского газа

22:30 18.02.2022 (обновлено: 23:15 18.02.2022)
The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России
The Telegraph: Европа не выдержит и двух месяцев в случае отказа от российского газа
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом. Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.
"По экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится", — говорится в статье.
Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 миллиарда кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "наступления" на Украину и угрожает санкциями, в том числе в энергетическом секторе. В России неоднократно отвергали вбросы о "вторжении", подчеркивая, что их используют в качестве предлога для наращивания воинских контингентов НАТО у границ страны.
Прогнозы о войне между Москвой и Киевом продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Опубликовано: Игорь Тоноян