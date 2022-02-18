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Европу ждет тяжелый удар после отказа от российского газа
The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России - РИА Новости, 18.02.2022
Европу ждет тяжелый удар после отказа от российского газа
У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом. Об... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:30
2022-02-18T23:15
экономика
россия
евросоюз
украина
природный газ
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом. Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 миллиарда кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "наступления" на Украину и угрожает санкциями, в том числе в энергетическом секторе. В России неоднократно отвергали вбросы о "вторжении", подчеркивая, что их используют в качестве предлога для наращивания воинских контингентов НАТО у границ страны.Прогнозы о войне между Москвой и Киевом продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
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экономика, россия, евросоюз, украина, природный газ
22:30 18.02.2022 (обновлено: 23:15 18.02.2022)
 
The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России

The Telegraph: Европа не выдержит и двух месяцев в случае отказа от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом. Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.
"По экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится", — говорится в статье.
Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 миллиарда кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "наступления" на Украину и угрожает санкциями, в том числе в энергетическом секторе. В России неоднократно отвергали вбросы о "вторжении", подчеркивая, что их используют в качестве предлога для наращивания воинских контингентов НАТО у границ страны.
Прогнозы о войне между Москвой и Киевом продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 16:44
Экономист предупредил о глобальном коллапсе из-за США
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзУкраинаПриродный газ
 
 
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