18:02 18.02.2022 (обновлено: 18:33 18.02.2022)
СМИ: ЕК потребует от стран ЕС минимальный запас газа к отопительному сезону
Bloomberg: ЕК потребует от стран Евросоюза минимальный запас газа к отопительному сезону
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейская комиссия намерена ввести требования по минимальным запасам газа, которые должны быть у стран Евросоюза к началу отопительного сезона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект.
Представить документ могут уже в следующем месяце.
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"Он будет включать в себя юридические требования к государствам, согласно которым они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года", — говорится в сообщении.
Кроме того, ЕК хочет призвать национальные власти установить минимальные уровни запасов газа для компаний, чьи хранилища находятся на их территории.
"План действий может также включать обязательство запустить пилотный проект, чтобы помочь государствам и операторам совместно закупить газ в этом году до минимального необходимого стратегического уровня", — пишет агентство.
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Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
В феврале котировки в среднем держатся на уровне 800-1000 долларов за тысячу кубометров.
Отопительный сезон в Европе завершается, поэтому потребление топлива будет снижаться. При этом заполненность европейских газовых хранилищ находится на минимальном уровне.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев