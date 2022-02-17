https://ria.ru/20220217/ekonomika-1773317937.html

Как работает рыночная экономика: принципы, что в себя включает понятие

Рыночная экономика: что это такое, основные признаки, функции и характеристики

Как работает рыночная экономика: принципы, что в себя включает понятие

Современная рыночная экономика является сложнейшим механизмом. Каковы признаки и суть этой системы, в чем ее преимущества и недостатки, какую роль в ее развитии РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:44

2022-02-17T13:44

2022-02-17T13:44

экономика

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Современная рыночная экономика является сложнейшим механизмом. Каковы признаки и суть этой системы, в чем ее преимущества и недостатки, какую роль в ее развитии играет государство и к чему приводит свободная конкуренция — в материале РИА Новости.Рыночная экономика"Рыночная экономика — это система взаимоотношений между субъектами, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, которая опирается на личный интерес. В данном случае именно личный интерес участников рынка выступает главным мотивом и двигателем рыночной экономики", — отметил предприниматель Алексей Варламов, сооснователь эко-производственной компании, резидент бизнес-клуба “Клуб 500”.Определение терминаПонятие рынка является исходным в теории рыночной экономики. Рынок — это система товарно-денежных отношений, с помощью которых реализуется конкурентный механизм формирования цен на продукты и факторы производства."При определении понятия "рыночная экономика" принято говорить о модели, основанной на принципах свободного и добровольного обмена ресурсами между продавцами и покупателями в условиях спроса и предложения, отсутствия государственного регулирования", — подчеркнул Олег Соловьев, экономист, политолог, советник "СИК Менеджмент Груп". Этим она отличается от других экономических систем, таких как традиционная, командная или административно-плановая смешанная, где высока роль государства.Эксперт отметил, что преобладание частной собственности, общественное разделение труда и развитие обменных отношений с помощью всеобщего эквивалента, то есть денег, определяют рыночную экономику.СутьОлег Соловьев пояснил, что в системе рыночной экономики действуют принципы хозяйствования, основанные на свободе выбора и предпринимательства, стимулом для которых является частный экономический интерес. Они в свою очередь формируют конкуренцию между участниками рынка, реализуемую посредством определения рыночных цен, отражающих предпочтения потребителей. И поскольку все участники рынка вынуждены приспосабливаться к ценам, то именно рыночный механизм, эффективность которого определяется числом участников рынка и степенью их свободы, координирует развитие такой экономики. А рыночные цены выступают своего рода индикаторами, эффективно выполняя свою роль только в условиях свободной конкуренции.Признаки рыночной экономикиАндрей Ковальчук подчеркнул, что рыночная экономика имеет некоторые присущие только для нее признаки:Главным принципом рынка является выгодная сделка между продавцом и покупателем. Свободные отношения между участниками возможны только при соблюдении определенных условий:Функции рыночной экономикиОсновные функции рыночной экономики перечислил Андрей Ковальчук:Характеристики рыночной экономикиСуществует несколько характерных черт рыночной экономики:По словам Андрея Аржанухина, директора департамента рынков капитала Accent Capital, фактическая рыночная экономика отличается от чисто номинальной истинными мотивами как законодательной, так и исполнительной власти. Если реальные мотивы законодательной власти заключаются в том, чтобы соблюдались рыночные законы экономики и принцип невмешательства, а исполнительная власть чётко осознаёт свою вспомогательную функцию и воспринимает реальный бизнес и граждан как де-факто своих кормильцев — это имеет все признаки рыночной экономики.Модели рыночной экономики"Существует традиционное деление рыночной экономики на модели в зависимости от исторических предпосылок и особенностей развития конкретной страны", — сообщила Наталья Екимова, кандидат экномических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.В связи с этим принято выделять основные модели рыночной экономики:"Наиболее интересен альтернативный подход, который рассматривает рыночную экономику с точки зрения распределения созданного макропродукта между тремя макрофакторами, создающими его (труд, капитал, институты). Это позволяет понять отношения, которые складываются в результате совместной работы рынков труда (наемные работники), капитала (капиталисты) и институтов (государство)", — отметила Наталья Екимова. С этой точки зрения можно выделить шесть моделей рыночной экономики, три из которых относятся к категории "чистых", когда один из факторов "паразитирует" на двух других — олигархическая, бюрократическая и трудовая. Три других режима представляют собой союз двух факторов против третьего — государственно-олигархическая, антибюрократическая, антиолигархическая. Так, например, для экономик США и Великобритании характерна олигархическая модель, в России доминирует государственно-олигархический капитализм.Типы экономических систем"Рыночные отношения зависят от географического положения, доступности ресурсов, уровня развития производства, истории развития общества, традиций и обычаев", — пояснил Олег Соловьев.Эксперты выделяют четыре экономические системы, которые образовывались в период развития общества:Способы перехода к рыночной экономикеПо словам Олега Соловьева, экономисты и политологи рассматривают две альтернативные концепции перехода к рыночной экономике:Функции государства в рыночной экономикеГосударство создает правовую базу для функционирования рыночной экономики, наблюдает за игроками на рынке и следит за тем, чтобы конкуренция была законной и честной. Кроме того, оно защищает права частных собственников, потребителей и производителей товаров и услуг — выдает лицензии и подтверждает качество продукции.Роль государства в рыночной экономикеКак государство оказывает поддержкуГосударственные службы инвестируют в ключевые отрасли экономики страны. Благодаря денежным вливаниям, безвозмездному обучению специалистов и т.п. многие предприятия могут работать даже в периоды кризиса.Государственное регулированиеОлег Соловьев отметил, что положительно оценивая эффективность принципов рыночной экономики, не следует забывать о присущих ей недостатках, обусловленных рыночными законами, часто ведущих к снижению темпов экономического роста, нестабильности, росту инфляции и безработицы, к усилению социального неравенства и стагнации социальной сферы.Показатели развитияСчитается, что для нормально развивающейся рыночной экономики характерны следующие показатели:Рыночная экономика в современной РоссииПосле распада СССР Россия приняла курс на построение экономической модели рыночного типа и вывод экономики из состояния спада. Первоочередная задача государства сегодня — выстраивание развитой конкурентной рыночной системы, ориентированной на рост благосостояния простых граждан.Плюсы и минусы рыночной экономикиАндрей Ковальчук пояснил, что с точки зрения классиков (Адам Смит, Джон Мейнард Кейнс и т.д.) рыночная экономика имеет ряд неоспоримых преимуществ, выражающихся в основном в ее экономической эффективности:Но, как показывает практика, у рыночной экономики имеется ряд очевидных недостатков:Предприниматель Алексей Варламов отметил, что от мелкого бизнеса до крупного очень долгий путь, потому что рыночная экономика не стимулирует крупные проекты, которые не дают быстрой выгоды. Есть также “нестабильный характер”, который связан с кризисами, происходящими периодически. Растет уровень безработицы, происходит также усиление экономического неравенства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/prodovolstvie-1769229933.html

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https://ria.ru/20220113/byudzhet-1767608792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/neft-1768320046.html

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