Как работает рыночная экономика: принципы, что в себя включает понятие
Рыночная экономи
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Современная рыночная экономика является сложнейшим механизмом. Каковы признаки и суть этой системы, в чем ее преимущества и недостатки, какую роль в ее развитии играет государство и к чему приводит свободная конкуренция — в материале РИА Новости.
Рыночная экономика
"Рыночная экономика — это система взаимоотношений между субъектами, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, которая опирается на личный интерес. В данном случае именно личный интерес участников рынка выступает главным мотивом и двигателем рыночной экономики", — отметил предприниматель Алексей Варламов, сооснователь эко-производственной компании, резидент бизнес-клуба “Клуб 500”.
Определение термина
"Известные американские экономисты Кэмпбелл Р. Макконнелл и Стэнли Леонард Брю в 60-е гг. XX в. дали такое определение понятию "рыночная экономика": это экономика, в которой только решения самих потребителей, поставщиков ресурсов и частных фирм определяют структуру распределения ресурсов. Такое определение кратко характеризует суть взаимоотношений участников рыночной экономики того периода времени", — отметил Андрей Ковальчук, кандидат экономических наук, доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Понятие рынка является исходным в теории рыночной экономики. Рынок — это система товарно-денежных отношений, с помощью которых реализуется конкурентный механизм формирования цен на продукты и факторы производства.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
"При определении понятия "рыночная экономика" принято говорить о модели, основанной на принципах свободного и добровольного обмена ресурсами между продавцами и покупателями в условиях спроса и предложения, отсутствия государственного регулирования", — подчеркнул Олег Соловьев, экономист, политолог, советник "СИК Менеджмент Груп". Этим она отличается от других экономических систем, таких как традиционная, командная или административно-плановая смешанная, где высока роль государства.
Эксперт отметил, что преобладание частной собственности, общественное разделение труда и развитие обменных отношений с помощью всеобщего эквивалента, то есть денег, определяют рыночную экономику.
Суть
Олег Соловьев пояснил, что в системе рыночной экономики действуют принципы хозяйствования, основанные на свободе выбора и предпринимательства, стимулом для которых является частный экономический интерес. Они в свою очередь формируют конкуренцию между участниками рынка, реализуемую посредством определения рыночных цен, отражающих предпочтения потребителей. И поскольку все участники рынка вынуждены приспосабливаться к ценам, то именно рыночный механизм, эффективность которого определяется числом участников рынка и степенью их свободы, координирует развитие такой экономики. А рыночные цены выступают своего рода индикаторами, эффективно выполняя свою роль только в условиях свободной конкуренции.
Признаки рыночной экономики
Андрей Ковальчук подчеркнул, что рыночная экономика имеет некоторые присущие только для нее признаки:
- —свободная конкуренция среди участников рынка;
- —возможность свободного распоряжения своими доходами и результатами собственного труда;
- —свободный выбор контрагентов для сотрудничества;
- —ориентация на рыночный спрос.
Главным принципом рынка является выгодная сделка между продавцом и покупателем. Свободные отношения между участниками возможны только при соблюдении определенных условий:
- —Частная собственность. Существует многообразие форм собственности с гарантией невмешательства государства или третьих лиц.
- —Свободная предпринимательская деятельность. Бизнесом для получения прибыли могут заниматься как физические лица, так и компании, объединения, прочие организации.
- —Конкуренция. Благодаря ей повышается эффективность производства, совершенствуются технологии. "Постоянно идет борьба за снижение издержек, себестоимости товаров. Каждый производитель вынужден улучшать свойства товаров и услуг, которые он предоставляет клиенту", — рассказал Алексей Варламов.
- —Свободное ценообразование. В точке пересечения кривых спроса и предложения образуется равновесная цена, удовлетворяющая всех участников рынка. При этом государство не может директивно устанавливать цены на услуги, продукцию, т.е. прямым способом их регулировать. Но если в условиях дефицита цены возрастают, то тогда рынок регулирует значение этого показателя.
Функции рыночной экономики
Основные функции рыночной экономики перечислил Андрей Ковальчук:
- —ценообразующая — ставит перед собой несколько основных целей. Прежде всего, это покрытие затрат на изготовление и реализацию продукции и обеспечения уровня прибыли. Кроме того, при расчете цены важен учет взаимозаменяемости товаров и услуг, представленных на рынке. Также эта функция необходима для решения социальных задач и проблем развития общества;
- —регулирующая функция связана с воздействием рынка на производство и хозяйственную деятельность его субъектов. Постоянные колебания цен регулируют хозяйственную деятельность. Информация о динамике цен и объемах предложения заставляет производителей повышать объемы производства и снижать цены;
- —посредническая функция. В условиях развитой рыночной экономики потребитель имеет возможность выбора оптимального поставщика, а продавец стремится заключить наиболее выгодную сделку;
- —информационная функция состоит в том, что через инфраструктуру рынка оперативно распространяется и доводится до всех участников рынка полная информация об условиях движения на нем ресурсов, в частности, об объектах купли-продажи, ценах на них и т.п.;
- —стимулирующая функция ориентирует рыночные цены на общественный уровень затрат. Потребительский спрос побуждает каждого товаропроизводителя экономить индивидуальные затраты и представлять рынку те товары, которые нужны покупателю. В свою очередь рынок побуждает и покупателя соизмерять уровень спроса с собственным уровнем доходов;
- —оздоровительная (санирующая) функция рынка способствует освобождению производства от устаревших технологий и дает развитие высокоэффективным производствам и отраслям;
- —демократизация хозяйственной деятельности. Все процессы, происходящие на рынке, открыты и прозрачны для всех его участников.
Характеристики рыночной экономики
Существует несколько характерных черт рыночной экономики:
- —свободные взаимоотношения субъектов хозяйственной деятельности;
- —свобода предпринимательства;
- —минимальное вмешательство государства.
По словам Андрея Аржанухина, директора департамента рынков капитала Accent Capital, фактическая рыночная экономика отличается от чисто номинальной истинными мотивами как законодательной, так и исполнительной власти. Если реальные мотивы законодательной власти заключаются в том, чтобы соблюдались рыночные законы экономики и принцип невмешательства, а исполнительная власть чётко осознаёт свою вспомогательную функцию и воспринимает реальный бизнес и граждан как де-факто своих кормильцев — это имеет все признаки рыночной экономики.
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Модели рыночной экономики
"Существует традиционное деление рыночной экономики на модели в зависимости от исторических предпосылок и особенностей развития конкретной страны", — сообщила Наталья Екимова, кандидат экномических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ.
В связи с этим принято выделять основные модели рыночной экономики:
- —американская;
- —японская;
- —немецкая;
- —французская;
- —шведская;
- —южнокорейская;
- —китайская.
"Наиболее интересен альтернативный подход, который рассматривает рыночную экономику с точки зрения распределения созданного макропродукта между тремя макрофакторами, создающими его (труд, капитал, институты). Это позволяет понять отношения, которые складываются в результате совместной работы рынков труда (наемные работники), капитала (капиталисты) и институтов (государство)", — отметила Наталья Екимова. С этой точки зрения можно выделить шесть моделей рыночной экономики, три из которых относятся к категории "чистых", когда один из факторов "паразитирует" на двух других — олигархическая, бюрократическая и трудовая. Три других режима представляют собой союз двух факторов против третьего — государственно-олигархическая, антибюрократическая, антиолигархическая. Так, например, для экономик США и Великобритании характерна олигархическая модель, в России доминирует государственно-олигархический капитализм.
Типы экономических систем
"Рыночные отношения зависят от географического положения, доступности ресурсов, уровня развития производства, истории развития общества, традиций и обычаев", — пояснил Олег Соловьев.
Эксперты выделяют четыре экономические системы, которые образовывались в период развития общества:
- —Рыночная— одна из основных моделей или систем организации экономики, при которой капитал и земля находятся в частной собственности отдельных лиц.
- —Командная— способ организации экономической жизни, при котором практически все экономические ресурсы, земля и капитал находятся в собственности государства.
- —Традиционная— отсталая технология организации экономики, базируется на широком распространении ручного труда, многоукладности экономической жизни.
- —Смешанная— частный сектор, как и государство, играет важную роль в производстве, потреблении, распределении и обмене всех ресурсов и материальных благ.
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Способы перехода к рыночной экономике
По словам Олега Соловьева, экономисты и политологи рассматривают две альтернативные концепции перехода к рыночной экономике:
- 1Градуализм или эволюционный путь — основан на реформах и постепенном ослаблении государственного регулирования ценообразования и производственных отношений.
- 2"Шоковая терапия" — рынку предоставляется возможность к саморегулированию, роль государства сводится к сдерживанию инфляции и регулированию социальных последствий шока при переходе от одной экономической модели к другой.
Функции государства в рыночной экономике
Государство создает правовую базу для функционирования рыночной экономики, наблюдает за игроками на рынке и следит за тем, чтобы конкуренция была законной и честной. Кроме того, оно защищает права частных собственников, потребителей и производителей товаров и услуг — выдает лицензии и подтверждает качество продукции.
Роль государства в рыночной экономике
"В условиях реальной рыночной экономики государство создает все условия для развития и процветания бизнеса. По сути, государство устанавливает правила и следит за их выполнением. Безусловно, рыночные механизмы могут быть достаточно жесткими и не защищать интересы всех участников, а для некоторых наоборот создавать излишне комфортные условия — в этом как раз и есть роль государства, чтобы сглаживать эти углы", —отмечает Андрей Аржанухин.
Как государство оказывает поддержку
Государственные службы инвестируют в ключевые отрасли экономики страны. Благодаря денежным вливаниям, безвозмездному обучению специалистов и т.п. многие предприятия могут работать даже в периоды кризиса.
Государственное регулирование
Олег Соловьев отметил, что положительно оценивая эффективность принципов рыночной экономики, не следует забывать о присущих ей недостатках, обусловленных рыночными законами, часто ведущих к снижению темпов экономического роста, нестабильности, росту инфляции и безработицы, к усилению социального неравенства и стагнации социальной сферы.
"Для современной рыночной экономики характерно государственное регулирование, направленное на смягчение этих отрицательных явлений воздействия рыночной экономики и повышения уровня экономического развития, не затрагивающее при этом свободную конкуренцию и рыночное ценообразование", — отметил эксперт.
Показатели развития
Считается, что для нормально развивающейся рыночной экономики характерны следующие показатели:
- —рост валового внутреннего продукта (должен увеличиваться в пределах 2-3%);
- —низкий уровень инфляции (не выше 4-5 % годовой рост инфляции);
- —дефицит государственного бюджета не должен превышать 9 %;
- —уровень безработицы не должен превышать 6 %;
- —положительное сальдо платежного баланса.
"Ведущие мировые рынки взаимодействуют с российской экономикой, встраивая ее с одной стороны в мировую экономическую систему, при этом сдерживают экономическое развитие через систему политических и военных институтов, событий и явлений, усиливая тем самым роль российского государства в регулировании экономических отношений на всех уровнях", — говорит Олег Соловьев.
Рыночная экономика в современной России
"Именно феномен тотальной конкуренции, в условиях которого существовал СССР, позволил стране добиться столь колоссальных успехов. Как только был достигнут военно-стратегический паритет с США и более-менее выстроена коммунистическая система, начали сворачиваться все конкурентные институты страны, что впоследствии обернулось для нее крахом", — отметила Наталья Екимова.
После распада СССР Россия приняла курс на построение экономической модели рыночного типа и вывод экономики из состояния спада. Первоочередная задача государства сегодня — выстраивание развитой конкурентной рыночной системы, ориентированной на рост благосостояния простых граждан.
Плюсы и минусы рыночной экономики
Андрей Ковальчук пояснил, что с точки зрения классиков (Адам Смит, Джон Мейнард Кейнс и т.д.) рыночная экономика имеет ряд неоспоримых преимуществ, выражающихся в основном в ее экономической эффективности:
- —ресурсы общества используются более эффективно для производства только тех благ, на которые есть спрос;
- —потребители имеют широкий выбор товаров в зависимости от своих предпочтений;
- —рыночные механизмы способны стимулировать инновационную активность участников рынка, что способствует ускоренному развитию системы в целом;
- —конкурентная среда способствует ориентации производителей на оптимальное соотношение цена-качество предлагаемой на рынке продукции.
Но, как показывает практика, у рыночной экономики имеется ряд очевидных недостатков:
- —повышенная технологическая и экономическая активность деятельности ряда участников рынков приводит к монополиям и, как следствие, к нарушению макроэкономического равновесия;
- —развитие несовершенной конкуренции приводит к неравенству в доходах и богатству отдельных слоев общества, что может дестабилизировать экономику в долгосрочной перспективе;
- —ограничение вмешательства государства в рыночный механизм — палка о двух концах. "Оно, как правило, приводит к тому, что социальная сфера (образование, здравоохранение и так далее) получает недостаточное количество ресурсов", — говорит Андрей Ковальчук;
- —система сильно подвержена кризисам перепроизводства на фоне сокращения потребления, и, как следствие, погружению экономики в рецессию.
Предприниматель Алексей Варламов отметил, что от мелкого бизнеса до крупного очень долгий путь, потому что рыночная экономика не стимулирует крупные проекты, которые не дают быстрой выгоды. Есть также “нестабильный характер”, который связан с кризисами, происходящими периодически. Растет уровень безработицы, происходит также усиление экономического неравенства.