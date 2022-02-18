https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html

В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса

В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса

Оперативный штаб создан в Ростовской области для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:53

2022-02-18T19:53

2022-02-18T21:35

в мире

леонид пасечник

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативный штаб создан в Ростовской области для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."(В Ростовской области) создан оперативный штаб… Будет решать вопросы приема, размещения, питания беженцев, их медицинского обслуживания", - сказал он.Водолацкий добавил, что в штаб вошли руководство области и силовых структур региона.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию