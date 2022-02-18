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В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса
В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса
Оперативный штаб создан в Ростовской области для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:53
2022-02-18T21:35
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативный штаб создан в Ростовской области для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."(В Ростовской области) создан оперативный штаб… Будет решать вопросы приема, размещения, питания беженцев, их медицинского обслуживания", - сказал он.Водолацкий добавил, что в штаб вошли руководство области и силовых структур региона.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, леонид пасечник, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию
19:53 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
 
В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса

В Ростовской области создали оперштаб для решения вопросов с размещением жителей Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Успенка" в Донецкой области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативный штаб создан в Ростовской области для решения первоочередных вопросов с размещением эвакуируемых жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"(В Ростовской области) создан оперативный штаб… Будет решать вопросы приема, размещения, питания беженцев, их медицинского обслуживания", - сказал он.
Водолацкий добавил, что в штаб вошли руководство области и силовых структур региона.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреЛеонид ПасечникДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРостовская областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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