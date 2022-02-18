В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности
Установка умных счетчиков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Гатчинский район Ленинградской области станет пилотной территорией, где на объектах муниципальной и областной собственности будет повышена энергоэффективность, сообщил на заседании организационного штаба области директор регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Павел Дудкевич.
Специалистами Центра энергосбережения в 2021 году уже обследованы и определены 73 объекта муниципальной и областной собственности, которые первыми повысят энергоэффективность. Предстоит провести замену внутреннего освещения и установку приборов учета. Экономия средств после реализации проекта составит до 70 миллионов рублей ежегодно. В 2022 году мероприятия планируется вести за счет внебюджетных средств. На 2023 год предусмотрено бюджетное финансирование.
По его словам, принятый на заседании оргштаба проект в сфере энергосбережения значительно повысит энергоэффективность региона. Он сконцентрирует современные энергосберегающие технологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить контроль за исполнением работ.
"Сегодня мы видим укрепление государственной политики по декарбонизации, увеличение присутствия "зеленой" повестки, что напрямую подчеркивает важность пересмотра организации работы по энергосбережению. Ленинградская область — в лидерах по этому направлению", — отметил Дудкевич.