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Ленинградская область
https://ria.ru/20220218/energoeffektivnost-1773557749.html
В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности
В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности - РИА Новости, 18.02.2022
В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности
Гатчинский район Ленинградской области станет пилотной территорией, где на объектах муниципальной и областной собственности будет повышена энергоэффективность,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:48
2022-02-18T13:48
ленинградская область
ленинградская область
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Гатчинский район Ленинградской области станет пилотной территорией, где на объектах муниципальной и областной собственности будет повышена энергоэффективность, сообщил на заседании организационного штаба области директор регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Павел Дудкевич.Специалистами Центра энергосбережения в 2021 году уже обследованы и определены 73 объекта муниципальной и областной собственности, которые первыми повысят энергоэффективность. Предстоит провести замену внутреннего освещения и установку приборов учета. Экономия средств после реализации проекта составит до 70 миллионов рублей ежегодно. В 2022 году мероприятия планируется вести за счет внебюджетных средств. На 2023 год предусмотрено бюджетное финансирование.По его словам, принятый на заседании оргштаба проект в сфере энергосбережения значительно повысит энергоэффективность региона. Он сконцентрирует современные энергосберегающие технологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить контроль за исполнением работ.
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ленинградская область, жкх
13:48 18.02.2022
 

В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУстановка умных счетчиков
Установка умных счетчиков - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Гатчинский район Ленинградской области станет пилотной территорией, где на объектах муниципальной и областной собственности будет повышена энергоэффективность, сообщил на заседании организационного штаба области директор регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Павел Дудкевич.
Специалистами Центра энергосбережения в 2021 году уже обследованы и определены 73 объекта муниципальной и областной собственности, которые первыми повысят энергоэффективность. Предстоит провести замену внутреннего освещения и установку приборов учета. Экономия средств после реализации проекта составит до 70 миллионов рублей ежегодно. В 2022 году мероприятия планируется вести за счет внебюджетных средств. На 2023 год предусмотрено бюджетное финансирование.
По его словам, принятый на заседании оргштаба проект в сфере энергосбережения значительно повысит энергоэффективность региона. Он сконцентрирует современные энергосберегающие технологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить контроль за исполнением работ.
"Сегодня мы видим укрепление государственной политики по декарбонизации, увеличение присутствия "зеленой" повестки, что напрямую подчеркивает важность пересмотра организации работы по энергосбережению. Ленинградская область — в лидерах по этому направлению", — отметил Дудкевич.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:52Ленинградская область
Объем строительных работ в Ленобласти за 2021 год увеличился на 7,7%
 
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