https://ria.ru/20220218/energoeffektivnost-1773557749.html

В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности

В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности - РИА Новости, 18.02.2022

В Ленобласти реализуют программу повышения энергоэффективности

Гатчинский район Ленинградской области станет пилотной территорией, где на объектах муниципальной и областной собственности будет повышена энергоэффективность,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:48

2022-02-18T13:48

2022-02-18T13:48

ленинградская область

ленинградская область

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Гатчинский район Ленинградской области станет пилотной территорией, где на объектах муниципальной и областной собственности будет повышена энергоэффективность, сообщил на заседании организационного штаба области директор регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Павел Дудкевич.Специалистами Центра энергосбережения в 2021 году уже обследованы и определены 73 объекта муниципальной и областной собственности, которые первыми повысят энергоэффективность. Предстоит провести замену внутреннего освещения и установку приборов учета. Экономия средств после реализации проекта составит до 70 миллионов рублей ежегодно. В 2022 году мероприятия планируется вести за счет внебюджетных средств. На 2023 год предусмотрено бюджетное финансирование.По его словам, принятый на заседании оргштаба проект в сфере энергосбережения значительно повысит энергоэффективность региона. Он сконцентрирует современные энергосберегающие технологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить контроль за исполнением работ.

https://ria.ru/20220217/stroitelstvo-1773397158.html

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