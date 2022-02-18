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МИД Украины призвал осудить "провокации России" в Донбассе

МИД Украины призвал осудить "провокации России" в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

МИД Украины призвал осудить "провокации России" в Донбассе

МИД Украины призвал международных партнеров осудить "провокации РФ" в Донбассе", говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в пятницу. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:58

2022-02-18T19:58

2022-02-18T19:58

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. МИД Украины призвал международных партнеров осудить "провокации РФ" в Донбассе", говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в пятницу.В пятницу управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Народная милиция в пятницу также обнародовала видео, на котором запечатлена попытка диверсионной разведывательной группы ВС Украины осуществить диверсию на территории ДНР. При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем."Мы наблюдаем, как Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного оружия минским соглашениям и эскалирует ситуацию с безопасностью. Призываем международное сообщество – иностранные государства и международные организации – немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении МИД Украины.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773664928.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773660340.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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Владимир Лаврентьев

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