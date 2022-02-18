МИД Украины призвал осудить "провокации России" в Донбассе
МИД Украины призвал международных партнеров осудить "провокации России" в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. МИД Украины призвал международных партнеров осудить "провокации РФ" в Донбассе", говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в пятницу.
В пятницу управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что проникнувшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Народная милиция в пятницу также обнародовала видео, на котором запечатлена попытка диверсионной разведывательной группы ВС Украины осуществить диверсию на территории ДНР. При этом в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем.
"Мы наблюдаем, как Российская Федерация разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры из запрещенного оружия минским соглашениям и эскалирует ситуацию с безопасностью. Призываем международное сообщество – иностранные государства и международные организации – немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении МИД Украины.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев