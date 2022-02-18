https://ria.ru/20220218/donbass-1773652947.html
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей - РИА Новости, 18.02.2022
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:02
2022-02-18T19:02
2022-02-18T19:02
общество
россия
владимир путин
ростовская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001697_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_64e7b537e3364dc2a3de2e9773e99bf0.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - добавил Песков.Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html
россия
ростовская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772991870_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_60f0fe41a147adda13a5ddb89b907c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, ростовская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей
Президент Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей