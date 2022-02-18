https://ria.ru/20220218/donbass-1773652947.html

Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей

Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей - РИА Новости, 18.02.2022

Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:02

2022-02-18T19:02

2022-02-18T19:02

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россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - добавил Песков.Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html

россия

ростовская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, ростовская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр