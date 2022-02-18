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Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей - РИА Новости, 18.02.2022
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:02
2022-02-18T19:02
общество
россия
владимир путин
ростовская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - добавил Песков.Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773621357.html
россия
ростовская область
луганская народная республика
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общество, россия, владимир путин, ростовская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
19:02 18.02.2022
 
Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей

Президент Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по десять тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - добавил Песков.
Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в РФ в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 17:27
В Госдуме пообещали помочь эвакуируемым из ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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