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Жизнь в ДНР из-за эвакуации не остановится, заявил Басурин
Жизнь в ДНР из-за эвакуации не остановится, заявил Басурин - РИА Новости, 18.02.2022
Жизнь в ДНР из-за эвакуации не остановится, заявил Басурин
Эвакуация в Донбассе проводится из-за опасения за жизни детей, но жизнь в ДНР продолжится, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:23
2022-02-18T21:35
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
эдуард басурин
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация в Донбассе проводится из-за опасения за жизни детей, но жизнь в ДНР продолжится, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На основании всего происходящего руководители нашей республики приняли решение сделать эвакуацию детей. Потому что мы ради детей и воевали, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили нормальной жизнью", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1"."Жизнь-то не будет замирать, потому что все равно здесь люди тоже останутся. Не все же сбегут отсюда, как мы говорим, или как на Украине говорят, что мы сбегаем. Нет. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь", - добавил он.Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, россия, эдуард басурин, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию
19:23 18.02.2022 (обновлено: 21:35 18.02.2022)
 
Жизнь в ДНР из-за эвакуации не остановится, заявил Басурин

Представитель ДНР Басурин: эвакуацию проводим из опасения за детей, но жизнь продолжится

© ДНР ОнлайнЭвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
© ДНР Онлайн
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эвакуация в Донбассе проводится из-за опасения за жизни детей, но жизнь в ДНР продолжится, сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На основании всего происходящего руководители нашей республики приняли решение сделать эвакуацию детей. Потому что мы ради детей и воевали, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили нормальной жизнью", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
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"Жизнь-то не будет замирать, потому что все равно здесь люди тоже останутся. Не все же сбегут отсюда, как мы говорим, или как на Украине говорят, что мы сбегаем. Нет. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь", - добавил он.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в пятницу призвал жителей эвакуироваться в РФ. Он также поручил главам территорий и правоохранителям обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из сампровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины.
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило в пятницу, что проникшие на территорию ДНР украинские диверсанты пытались подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Ранее министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химическом заводе "Стирол" в Горловке, ранение получил охранник предприятия. Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
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Вчера, 17:38
Глава Горловки объявил эвакуацию жителей города в Россию
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭдуард БасуринУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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