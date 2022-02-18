https://ria.ru/20220218/deti-1773672538.html

Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат

Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат - РИА Новости, 18.02.2022

Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат

Первые автобусы, в которых около 600 детей из детских домов и школ интернатов, уже выезжают в Ростовскую область из самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:03

2022-02-18T20:03

2022-02-18T20:03

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Первые автобусы, в которых около 600 детей из детских домов и школ интернатов, уже выезжают в Ростовскую область из самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."Первые автобусы с детьми из детских домов, школ интернатов погружены в автобусы и начинают движение в сторону Ростовской области. Примерное количество детей, первая партия, - около 600 человек", - сказал он, добавив, что в ЛНР детей также готовят к отправке.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР с пятницы организует массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.

https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html

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Владимир Лаврентьев

россия, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, в мире, дети