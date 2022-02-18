Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/deti-1773672538.html
Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат
Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат - РИА Новости, 18.02.2022
Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат
Первые автобусы, в которых около 600 детей из детских домов и школ интернатов, уже выезжают в Ростовскую область из самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:03
2022-02-18T20:03
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773646985_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3a888c787a0d0817bd1b8df273cd90cd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Первые автобусы, в которых около 600 детей из детских домов и школ интернатов, уже выезжают в Ростовскую область из самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий."Первые автобусы с детьми из детских домов, школ интернатов погружены в автобусы и начинают движение в сторону Ростовской области. Примерное количество детей, первая партия, - около 600 человек", - сказал он, добавив, что в ЛНР детей также готовят к отправке.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР с пятницы организует массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
https://ria.ru/20220218/evakuatsi-1773669815.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773646985_100:0:999:674_1920x0_80_0_0_371ae0e75ee9ecf00e1de1f4eb896acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, в мире, дети
20:03 18.02.2022
 
Около 600 детей выезжают из ДНР в Ростовскую область, сообщил депутат

Депутат Водолацкий: около 600 детей выезжают из ДНР в сторону Ростовской области

© ДНР ОнлайнЭвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
© ДНР Онлайн
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Первые автобусы, в которых около 600 детей из детских домов и школ интернатов, уже выезжают в Ростовскую область из самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Первые автобусы с детьми из детских домов, школ интернатов погружены в автобусы и начинают движение в сторону Ростовской области. Примерное количество детей, первая партия, - около 600 человек", - сказал он, добавив, что в ЛНР детей также готовят к отправке.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР с пятницы организует массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.
Люди на контрольно-пропускном пункте Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 19:53
В Ростовской области создали оперштаб из-за эвакуации жителей Донбасса
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала