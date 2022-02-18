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Эксперт заявил, что Украине нужны деньги "не на пушки, а на масло"
Эксперт заявил, что Украине нужны деньги "не на пушки, а на масло" - РИА Новости, 18.02.2022
Эксперт заявил, что Украине нужны деньги "не на пушки, а на масло"
Экономика Украины деградирует, а растущие расходы на вооружение только усугубляют ситуацию - деньги стране нужны "не на пушки, а на масло", заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T06:21
2022-02-18T06:21
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экономика Украины деградирует, а растущие расходы на вооружение только усугубляют ситуацию - деньги стране нужны "не на пушки, а на масло", заявил РИА Новости ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко.Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов."Конечно, информационно-пропагандистские игры, развернутые вокруг Украины, не способствуют укреплению экономики страны. Бизнесмены – люди пугливые, они бегут из тех мест, где пахнет порохом. Добавляют масла в огонь и растущие на этом фоне военные расходы. В СМИ прошла на днях информация, что только за последний месяц Украина получила оружия примерно на сумму, сопоставимую с ее годичным военным бюджетом", - прокомментировал Мироненко.При этом, по его словам, "баланс потерь и приобретений подсчитывать пока невозможно, поскольку имеются только косвенные свидетельства".По мнению эксперта, Запад "начинает мало-помалу осознавать: чтобы погасить разгорающийся конфликт, Украине надо оказывать не военную помощь, а социально-экономическую"."Об этом, в частности, говорят принятые только что Вашингтоном и Брюсселем решения выделить Украине по 1 миллиарду долларов каждой стороной соответственно на поддержку ее экономики. Речь, с моей точки зрения, идет о своеобразном плане Маршалла, благодаря которому, как известно, были подняты из руин экономики стран Европы после Второй мировой войны", - добавил он.
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770947391.html
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украина, сша, в мире
06:21 18.02.2022
 
Эксперт заявил, что Украине нужны деньги "не на пушки, а на масло"

Эксперт Мироненко: Киеву нужно тратить деньги на восстановление экономики, а не на оружие

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПокупатель в одном из сетевых магазинов Львова
Покупатель в одном из сетевых магазинов Львова - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Покупатель в одном из сетевых магазинов Львова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экономика Украины деградирует, а растущие расходы на вооружение только усугубляют ситуацию - деньги стране нужны "не на пушки, а на масло", заявил РИА Новости ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко.
"Деньги Украине, фигурально выражаясь, нужны не для пушек, а для масла. Ей прежде всего надо восстанавливать экономику страны, которая деградирует, а не готовиться к боевым действиям", - сказал он.
Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов.
"Конечно, информационно-пропагандистские игры, развернутые вокруг Украины, не способствуют укреплению экономики страны. Бизнесмены – люди пугливые, они бегут из тех мест, где пахнет порохом. Добавляют масла в огонь и растущие на этом фоне военные расходы. В СМИ прошла на днях информация, что только за последний месяц Украина получила оружия примерно на сумму, сопоставимую с ее годичным военным бюджетом", - прокомментировал Мироненко.
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При этом, по его словам, "баланс потерь и приобретений подсчитывать пока невозможно, поскольку имеются только косвенные свидетельства".
По мнению эксперта, Запад "начинает мало-помалу осознавать: чтобы погасить разгорающийся конфликт, Украине надо оказывать не военную помощь, а социально-экономическую".
"Об этом, в частности, говорят принятые только что Вашингтоном и Брюсселем решения выделить Украине по 1 миллиарду долларов каждой стороной соответственно на поддержку ее экономики. Речь, с моей точки зрения, идет о своеобразном плане Маршалла, благодаря которому, как известно, были подняты из руин экономики стран Европы после Второй мировой войны", - добавил он.
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