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Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей за потерянный чемодан
Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей за потерянный чемодан - РИА Новости, 18.02.2022
Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей за потерянный чемодан
Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:52
2022-02-18T02:52
2022-02-18T10:35
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Согласно материалам дела, инцидент произошел еще летом 2019 года, но решение вступило в силу только сейчас. Истец возвращался домой из поездки по Канарским островам. Он не нашел чемодана на ленте выдачи и обратился с заявлением о розыске. Багаж искали семь месяцев и в конце концов признали утраченным. Претензия о компенсации также затерялась, поэтому он вынужден был обратиться в суд.В иске он указал, что в поездке купил одежду и косметику почти на три тысячи евро, а также предоставил подлинники чеков. Представитель авиакомпании возражал, указывая, что чеки на иностранном языке, вещи были приобретены за несколько дней до полета и нет доказательств, что они были в чемодане. Суд отклонил эти доводы.В итоге он взыскал более 100 тысяч рублей компенсации ущерба, более четырех тысяч - в качестве процентов за пользование чужими деньгами, 15 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч - на оплату юристов.Решение обжаловал как представитель компании, так и пассажир, который изначально требовал компенсацию в размере почти 300 тысяч рублей."Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.
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россия, общество, происшествия, москва, новости - туризм, канарские острова
02:52 18.02.2022 (обновлено: 10:35 18.02.2022)
Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей за потерянный чемодан
Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москвич отсудил у "Аэрофлота" почти 150 тысяч рублей компенсации за потерянный чемодан, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Согласно материалам дела, инцидент произошел еще летом 2019 года, но решение вступило в силу только сейчас.
Истец возвращался домой из поездки по Канарским островам
. Он не нашел чемодана на ленте выдачи и обратился с заявлением о розыске. Багаж искали семь месяцев и в конце концов признали утраченным. Претензия о компенсации также затерялась, поэтому он вынужден был обратиться в суд.
В иске он указал, что в поездке купил одежду и косметику почти на три тысячи евро, а также предоставил подлинники чеков. Представитель авиакомпании возражал, указывая, что чеки на иностранном языке, вещи были приобретены за несколько дней до полета и нет доказательств, что они были в чемодане. Суд отклонил эти доводы.
В итоге он взыскал более 100 тысяч рублей компенсации ущерба, более четырех тысяч - в качестве процентов за пользование чужими деньгами, 15 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч - на оплату юристов.
Решение обжаловал как представитель компании, так и пассажир, который изначально требовал компенсацию в размере почти 300 тысяч рублей.
"Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила решение без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.