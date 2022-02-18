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Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности
Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности - РИА Новости, 18.02.2022
Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности
Запад не воспринимает пока идеи гарантий безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:41
2022-02-18T16:58
владимир путин
александр лукашенко
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад не воспринимает пока идеи гарантий безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин."Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать, подчеркнул глава государства."И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - отметил Путин.
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владимир путин, александр лукашенко, безопасность, россия
16:41 18.02.2022 (обновлено: 16:58 18.02.2022)
 
Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности

Президент Путин: Запад не настроен воспринимать идеи России о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад не воспринимает пока идеи гарантий безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать, подчеркнул глава государства.
"И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - отметил Путин.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
07:23
МИД обнародовал реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности
Опубликовано: Влада Копылова
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБезопасностьРоссия
 
 
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