https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773606187.html

Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности

Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности - РИА Новости, 18.02.2022

Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности

Запад не воспринимает пока идеи гарантий безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:41

2022-02-18T16:41

2022-02-18T16:58

владимир путин

александр лукашенко

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад не воспринимает пока идеи гарантий безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин."Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать, подчеркнул глава государства."И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220218/v_otvet-1773474632.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, безопасность, россия