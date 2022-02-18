16:41 18.02.2022 (обновлено: 16:58 18.02.2022)
Путин рассказал об отношении Запада к идее России о гарантиях безопасности
Президент Путин: Запад не настроен воспринимать идеи России о гарантиях безопасности
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Запад не воспринимает пока идеи гарантий безопасности РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать, подчеркнул глава государства.
"И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - отметил Путин.
Опубликовано: Влада Копылова