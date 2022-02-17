https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773350082.html

Канцлер Австрии заявил о возможности "вторжения" России на Украину

Канцлер Австрии заявил о возможности "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 17.02.2022

Канцлер Австрии заявил о возможности "вторжения" России на Украину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исходит из возможности военного "вторжения" российских войск на Украину "без промедления", несмотря на то, что... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:44

2022-02-17T15:44

2022-02-17T15:44

си цзиньпин

игорь конашенков

сергей лавров

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евросоюз

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ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исходит из возможности военного "вторжения" российских войск на Украину "без промедления", несмотря на то, что предыдущие "предсказания" о российской агрессии от западных политиков и СМИ не оправдались.Перед саммитом ЕС по ситуации на Украине Нехаммер назвал "фейком" вывод российских войск от границы."Мы по-прежнему исходим из того, что вторжение на Украину возможно без промедления", - цитирует Нехаммера газета Kurier.По словам австрийского канцлера, сейчас самое главное - найти меры укрепления доверия в формате диалога, но в случае военного вторжения на Украину понадобится "четкая, решительная и устойчивая реакция" со стороны ЕС в отношении России.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Британские таблоиды Sun и Mirror 15 февраля написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на ночь среды. Когда вторжения не произошло, Sun просто отредактировал на сайте свою статью. В измененном тексте точное время "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".Агентство Блумберг еще в прошлом году передавало, что вторжение может произойти в январе. Потом оно же писало, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. В начале февраля Блумберг даже выпустило заголовок о "вторжении" России на Украину, затем признало ошибку и удалило его.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

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