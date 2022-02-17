https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773263553.html

Американское СМИ назвало новые даты "вторжения" России на Украину

Американское СМИ назвало новые даты "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 17.02.2022

Американское СМИ назвало новые даты "вторжения" России на Украину

Американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названная... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:28

2022-02-17T10:28

2022-02-17T13:12

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля, а названная ранее в западных СМИ дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".Ранее издание со ссылкой на информированные источники написало, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны."Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля… Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат", — пишет газета.Как утверждает издание, период после 20 февраля достоин особого внимания, так как именно тогда ожидается завершение "крупнейших военных учений со времен холодной войны, после которых, как пообещали лидеры в Москве и Минске, войска отправятся домой". Только действия Кремля после 20 февраля помогут понять истинные намерения российского руководства, заявили газете аналитики.Издание пишет, что есть и другие причины обратить особое внимание на 20 февраля — именно в этот день заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен."Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", — пишет издание.Также отмечается, что 20 февраля станет последним днем зимних Олимпийских игр в Пекине, и Россия "не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина".Издание указывает, что если к 1 марта "наступления так и не произойдет", то многие смогут вздохнуть с облегчением. Однако бывшая сотрудница американской разведки Андреа Кендалл-Тэйлор считает, что даже тогда не стоит думать, что опасность миновала.Британские таблоиды Sun и Mirror 15 февраля написали, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы запланировано на ночь среды. Когда вторжения не произошло, Sun просто отредактировал на сайте свою статью. В измененном тексте указывается, что вторжение может начаться "в любое время".В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773254777.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html

https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html

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владимир зеленский, си цзиньпин, энтони блинкен, сша, киев, нато, россия, евросоюз, в мире, украина