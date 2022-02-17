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Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков
Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков
Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:48
2022-02-17T12:48
2022-02-17T12:55
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам", - сказал Песков.
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в мире, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков
12:48 17.02.2022 (обновлено: 12:55 17.02.2022)
Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков
Пресс-секретарь Песков: дата визита Путина в Турцию не определена, она согласовывается