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Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков
Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков
Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:48
2022-02-17T12:55
в мире
политика
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам", - сказал Песков.
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в мире, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков
12:48 17.02.2022 (обновлено: 12:55 17.02.2022)
 
Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков

Пресс-секретарь Песков: дата визита Путина в Турцию не определена, она согласовывается

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.
"Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам", - сказал Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 20:17
Лавров провел телефонный разговор с Чавушоглу
 
В миреПолитикаРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияДмитрий Песков
 
 
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