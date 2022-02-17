https://ria.ru/20220217/vizit-1773301500.html

Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков

Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков - РИА Новости, 17.02.2022

Дата визита Путина в Турцию согласовывается, сообщил Песков

Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:48

2022-02-17T12:48

2022-02-17T12:55

в мире

политика

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию для переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом пока не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг."Нет, дата визита не определена, она согласовывается по дипломатическим каналам", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220216/razgovor-1773212589.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, политика, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков