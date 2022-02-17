https://ria.ru/20220217/vich-1773252341.html

Академик оценил перспективы лечения ВИЧ стволовыми клетками

Академик оценил перспективы лечения ВИЧ стволовыми клетками - РИА Новости, 17.02.2022

Академик оценил перспективы лечения ВИЧ стволовыми клетками

Метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и пуповинной крови, вероятно, не получит широкого распространения из-за сложности подбора... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:12

2022-02-17T09:12

2022-02-17T09:12

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общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Метод лечения ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и пуповинной крови, вероятно, не получит широкого распространения из-за сложности подбора донора, заявил РИА Новости руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что женщина в США полностью излечилась от ВИЧ-инфекции после пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови, она стала четвертым человеком в мире, победившим ВИЧ. По данным газеты, женщине, которая также страдала от лейкемии, пересадили стволовые клетки от ее родственника и перелили пуповинную кровь от новорожденного, с которым она не состояла в родстве. Пересаженные стволовые клетки имели редкую генетическую мутацию, которая блокирует заражение ВИЧ."С научной точки зрения этот опыт очень важен, поскольку доказывает, что в принципе мы можем подобраться к лечению ВИЧ-инфекции, а, возможно, и профилактике путем изменения генетической характеристики клеток человека", - сказал Покровский.Он отметил, что данные метод уже применялся несколько раз, пациенту с ВИЧ-инфекцией с помощью облучения уничтожают его костный мозг и пересаживают от донора, имеющего генетическую невосприимчивость к ВИЧ. После пересадки костного мозга у пациента вместо его иммунных клеток начинают размножаться иммунные клетки донора, к которым вирус не может присоединиться, и наблюдается функциональное излечение от ВИЧ-инфекции, пояснил специалист.Однако, по его словам, доля людей, имеющих генетическую невосприимчивость к ВИЧ, среди населения Северной Европы, включая Россию, составляет около 1%, и чем южнее, тем реже встречается эта генетическая мутация, уточнил Покровский."Повторить подобную операцию удалось 2 или 3 раза. Несколько людей еще остаются под наблюдением. Это говорит о том, что метод не может найти широкого применения в первую очередь потому, что очень трудно в принципе подобрать донора, подходящего для пересадки костного мозга. Надо учитывать не только генетическую невосприимчивость, но и просто совместимость донорских клеток и клеток больного реципиента, которому их пересаживают. Потому и нет широкого применения этого метода", - подчеркнул ученый.

https://ria.ru/20211229/inostrantsy-1765922904.html

https://ria.ru/20211130/lekarstva-1761439103.html

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сша, россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук