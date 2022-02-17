Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/veter-1773400254.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:02
2022-02-17T18:02
нева (река)
финский залив
россия
санкт-петербург
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763542336_0:394:2939:2047_1920x0_80_0_0_35b81c34f436723c5020f86f1a089b1a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает администрация губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 6 часов до 19 часов 18 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. В связи с этим в четверг вечером планируется закрыть затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга из-за угрозы наводнения.
https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
нева (река)
финский залив
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763542336_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_159da1d83e0ed1b56080e7e1e98f4a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нева (река), финский залив, россия, санкт-петербург, погода, общество
18:02 17.02.2022
 
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает администрация губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра России, с 6 часов до 19 часов 18 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. В связи с этим в четверг вечером планируется закрыть затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга из-за угрозы наводнения.
Полицейский спас ребенка на реке в Петербурге. Видео МВД России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 16:18Хорошие новости
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
 
Нева (река)Финский заливРоссияСанкт-ПетербургПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала