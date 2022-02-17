https://ria.ru/20220217/veter-1773400254.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:02
2022-02-17T18:02
2022-02-17T18:02
нева (река)
финский залив
россия
санкт-петербург
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763542336_0:394:2939:2047_1920x0_80_0_0_35b81c34f436723c5020f86f1a089b1a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает администрация губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 6 часов до 19 часов 18 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. В связи с этим в четверг вечером планируется закрыть затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга из-за угрозы наводнения.
https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
нева (река)
финский залив
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763542336_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_159da1d83e0ed1b56080e7e1e98f4a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нева (река), финский залив, россия, санкт-петербург, погода, общество
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра