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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.02.2022

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T18:02

2022-02-17T18:02

2022-02-17T18:02

нева (река)

финский залив

россия

санкт-петербург

погода

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого усиления ветра, сообщает администрация губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 6 часов до 19 часов 18 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. В связи с этим в четверг вечером планируется закрыть затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга из-за угрозы наводнения.

https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html

нева (река)

финский залив

россия

санкт-петербург

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нева (река), финский залив, россия, санкт-петербург, погода, общество